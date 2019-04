The Mediapro Studio arranca con 34 series en producción en todo el mundo

En la televisión, el contenido es el rey. Y en un momento en el que las posibilidades de distribución y consumo se han multiplicado con la expansión tanto de la televisión tradicional como de las plataformas por Internet, la necesidad de contenido es mayor que nunca. En este panorama, el grupo Mediapro ha dado un paso adelante creando The Mediapro Studio, con el que pretende evolucionar en su papel de productor de contenidos para asentarse como un jugador más en el sector internacional.

La compañía, con sede en Barcelona, ha escenificado este martes en Madrid la puesta en marcha de su estudio televisivo con una presentación ante los medios a la que han asistido algunos de los creadores que acoge bajo su marca. Javier Olivares, Diego San José, Iván Escobar, Flipy, David y Álex Pastor, Marc Cistaré, Pablo Alen, Lluís Arcarazo o Fernando León de Aranoa acudieron a un acto celebrado en la embajada de Italia en Madrid en el que el grupo hizo repaso a algunas de sus producciones actuales y venideras.

La serie 'The New Pope'.

Como ha recordado Tatxo Benet, socio gestor del grupo, The Mediapro Studio tiene en marcha este año 34 series en todo el mundo con una inversión total de unos 200 millones de euros, además de 27 programas de entretenimiento en emisión. Tiene 58 oficinas en 36 países, y en 14 de ellas cuentan con platós y equipamiento para producir. "Todo esto ya existía, pero ahora le damos el paraguas y la unidad de The Mediapro Studio para competir con los granes estudios del mundo", ha explicado Benet.

Su estructura abarca desde el desarrollo de los programas hasta su creación, producción, dirección y distribución. Además, se involucra en la financiación de los nuevos proyectos, de forma que, como ha señalado Benet, tendrán mayor control sobre la propiedad intelectual y la distribución de sus contenidos.

Entre los proyectos en los que trabajan, hay producciones y coproducciones internacionales como The New Pope o The Paradise y series españolas como Caronte (Telecinco); Perdida (Antena 3); Malaka (La 1), Paraíso (Movistar +) o Vota Juan (TNT). En preproducción está ya The Head, thriller psicológico dirigido por Jorge Dorado y con guion de Álex Pastor, David Pastor e Isaac Sastre. También preparan ya la cuarta temporada de El Ministerio del Tiempo con 10 nuevos capítulos de 60 minutos cada uno. En Latinoamérica tienen en preparación series como Las Bravas, centrada en el mundo del deporte femenino; Stroke, dramedia creada por Daniel Burman; la dramedia política El cambio o el thriller Los internacionales. "Hay muy pocos estudios en el mundo que produzcan 34 series al año", destaca Benet.

En cuanto a proyectos cinematográficos, Mediapro también está detrás de la próxima película de Woody Allen, que empezará a grabar en julio de 2019 en diferentes localizaciones de España, sobre todo en el País Vasco, como ha confirmado Jaume Roures, socio gestor del grupo Mediapro.

En el campo del entretenimiento, espacios como El intermedio, Zapeando, Ninja Warrior, Las que faltaban, La Script en Movistar + o Six Dreams son producciones de Mediapro, además de futuros estrenos como De hoy en un año, Siete días sin ellas o Vaya crack.