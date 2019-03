La serie alemana You are wanted que exibe Amazon remite directamente al excelente largometraje de Tony Scott Enemigo público. Tanto en la serie como en la película el denominador común no es otro que la manipulación informática perversa capaz de hacer que sus protagonistas recorran lo que Céline llamó el viaje al fin de la noche. Un gerente de hotel o un abogado comprobarán en sus carnes la brutal dependencia del individuo de la alta teconología. Ordenadores, móviles, tablets, toda la parafernalia tecnológica capaz de alcanzar las mejores cotas de la eficacia a la vez que desencadenar el descenso a los infiernos.

Lukas Franke es un alto ejecutivo de un hotel de cinco estrellas en Berlín. Una vida confortable y una familia satisfecha en el mejor de los mundos hasta que, de repente, un apagón general hunde la vida cotidiana de la ciudad. Los hackers atacan de nuevo, con una particularidad: Franke será el elegido para responsabilizarle del desastre, un apagón que a su vez desencadenará varios asesinatos. Los seis capítulos de la primera temporada giran en torno a la complicada demostración de su inocencia.

La serie es la primera producción de Amazon de ficción alemana. Su responsable y protagonista, Matthias Schweighöfer, consigue sobradamente uno de los objetivos indispensables en cualquier empeño audiovisual: entretener y al mismo tiempo mostrar la tecnodependencia en una sociedad desarrollada. Lo que comienza siendo un toque de atención sobre la fragilidad del ser humano en un mundo hipertecnológico, se acaba convirtiendo en una despiadada lucha por el control de la privacidad, por la información, es decir, por el poder.

Para los seriéfilos resultará curioso que el protagonista de las series Einstein y Alerta Cobra, Tom Beck, desempeñe en You are wanted un papel antagónico pero al fin y al cabo es la condición del actor: salvar vidas y resolver misterios en algunos casos, o ser el villano en otros, una dualidad que cada vez con más frecuencia difumina la frontera entre la realidad y la ficción. Todos viajamos al fin de la noche.