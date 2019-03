Una TVE en horas bajas, a la espera de la transformación digital

Dentro de la corporación se quejan de ser tratados como un ministerio cuando son una empresa. Entre otras cosas, por la transparencia. Competir en el mercado contra Mediaset y Atresmedia por conseguir grandes programas, series y profesionales es más complicado si se hacen públicos los sueldos de los presentadores o se muestran los contratos con las productoras. “Estás desvelando toda tu estrategia empresarial, te quedas desnudo ante la competencia”, comenta una fuente interna. “La ley por la que nos regimos es de 2006, cuando no había redes sociales ni se usaba YouTube, se ha quedado absolutamente obsoleta, el mundo digital no existe en nuestra legislación. La clase política no se ha molestado en adaptar las reglas del juego a la realidad. Vivimos en un montón de ambigüedades”, se quejan desde dentro.

RTVE tiene también un reto en su plantilla, en la masa salarial y en la dificultad a la hora de contratar servicios, obras y suministros al ser un ente público. En la actualidad cuenta con 6.500 trabajadores, un 10% de ellos temporales. El 40% de sus gastos son en personal. “Es una empresa que tiene que competir con otras en el mercado de su misma actividad, pero que estas no tienen las limitaciones de contratación”, explica Federico Montero Hita, director general corporativo de RTVE. La media de edad es de 53 años. “Hay un problema de envejecimiento y de descompensación de actividades que se tendría que resolver. El año que viene los más mayores de la pirámide comenzarán a jubilarse, al año siguiente, más.... es un tema que hay que plantear y resolver”, apunta el directivo.

“El tema más complicado de la empresa es la contratación de personal. Al ser una administración pública, estamos sujetos a todas las limitaciones y prohibiciones de las leyes de presupuestos, que impiden que en los últimos años se haya contratado personal, ni siquiera en tasa de reposición”, explica Montero. La última vez que entró gente nueva fue tras un ERE en 2006. La empresa pasó de 10.000 empleados a 6.000. Después entraron mil personas nuevas, de las cuales la mitad era gente que ya estaba dentro y la otra mitad era gente joven. Han pasado 13 años. “Es un tema de edad y de cualificación, hay un montón de nuevas tareas y perfiles que no existen”, apunta una fuente directiva de la cadena. “Hay que fomentar políticas de rehabilitación laboral, de perfiles nuevos, no a cambiar todo, pero si muchas cosas”, opina Francés.