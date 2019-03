Muere Luke Perry, actor de ‘Sensación de vivir’, a los 52 años

Luke Perry, uno de los protagonistas de la serie Sensación de vivir, ha fallecido este lunes en el hospital St. Joseph de Los Ángeles, según ha confirmado su representante a medios estadounidenses. El actor, de 52 años, había sufrido un derrame cerebral el pasado miércoles tras el que había sido trasladado al hospital, donde había permanecido sedado y en observación a la espera de comprobar su evolución. Este lunes ha fallecido como consecuencia de los daños del ictus sufrido.

El actor había saltado a la fama en los años noventa por interpretar a Dylan McKay. Sensación de vivir, que contó con casi 300 episodios y se emitió desde 1990 hasta el año 2000, dio pie a varias series derivadas entre las que destacó Melrose Place (1992-1999). Después de alcanzar la fama con Sensación de vivir, Perry continuó apareciendo en docenas de espectáculos y películas y es uno de los actores de televisión más prolíficos de Hollywood. Actualmente participaba en la serie Riverdale, donde interpreta al padre de Archie, Fred Andrews. Tiene dos hijos con su exesposa, la actriz Rachel Sharp.

Luke Perry, en 'Sensación de vivir'.

La carrera de Luke Perry arrancó en 1982 y desde entonces ha sido un habitual de la pequeña y gran pantalla. En cine, ha participado en títulos como El quinto elemento, Redemption Road u 8 segundos. Pero fue la televisión la que le dio la popularidad gracias a su trabajo en series como Sensación de vivir, Oz o la película previa a la serie Buffy, cazavampiros. Su papel televisivo más reciente es el del padre del protagonista de Riverdale, serie cuya tercera temporada todavía se encuentra en emisión. Pendiente de estreno tiene Once Upon a Time in Hollywood, película dirigida por Quentin Tarantino.

Un portavoz de la familia ha dicho a NBC que Luke Perry murió rodeado de sus hijos y su familia más cercana, además de sus amigos. También ha agradecido las muestras de apoyo y preocupación por todo el mundo, además de pedir privacidad en estos difíciles momentos.

La semana pasada Fox había anunciado el regreso de Sensación de vivir con parte del reparto original de la serie, aunque tanto Perry como Shannen Doherty, que interpretaba a su novia en la serie, habían confirmado que no participarían. Sí habían confirmado su regreso el resto de sus compañeros de entonces como Jason Prestley (Brandon), Jennie Garth (Kelly), Brian Austin Green (David), Tori Spelling (Donna), Ian Ziering (Steve) y Gabrielle Carteris (Andrea). En esta resurrección, los actores se encarnarán a ellos mismos tratando de sacar adelante una nueva versión de Sensación de vivir.

Ian Ziering, uno de sus compañeros en la serie de los noventa, ha mostrado su pesar por la muerte de su antiguo colega con un emotivo mensaje en Twitter e Instagram. "Siempre disfrutaré de los cariñosos recuerdos que hemos compartido durante los últimos 30 años. Ojalá tu viaje esté enriquecido por las almas gloriosas que se han ido antes que tú, tal y como has hecho aquí con aquellas que dejas atrás. Dios, déjale un sitio cerca de ti porque se lo merece", ha escrito el intérprete.