DAZN lanza en España su Netflix de los deportes

La plataforma DAZN ha lanzado un canal de deportes en streaming que, por el momento, emitirá la Moto GP, la Euroliga de baloncesto (a partir de la próxima temporada) y la Premier League como platos fuertes de su parrilla, pero no contará con fútbol nacional al menos esta temporada. El precio será de 4,99 euros al mes, con el primer mes gratis de promoción

La firma ha manifestado su interés por emitir la Liga y la Champions League, pero ha aplazado la decisión hasta la próxima temporada. Negociará con Telefónica, dueña de los derechos, para tener toda la oferta futbolística, aunque también se puede acoger a la oferta mayorista que impone la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la cual obliga a Telefónica a ceder los derechos a cualquier plataforma a un precio regulado. “Nos interesa el fútbol y estamos estudiando todas las posibilidades”, señala Verónica Diquattro, vicepresidenta ejecutiva de la firma en España.

DAZN se podrá ver hasta en cinco dispositivos aunque solo en dos de manera simultánea, tanto en dispositivos (móvil, tabletas, ordenadores, portátiles, etcétera) que funcionen bajo el sistema Android como iOS (Apple), y no tiene contrato de permanencia.

En fútbol, DAZN dispone también de FACup, Carabao Cup, Coppa Italia, Suppercoppa Italiana, EFL Championship, League One y League Two. Y además de MotoGP, en motor se verá el campeonato mundial de Rally y el de Superbikes SBK y la Copa Mundial de MotoE. Tambiñen dispone de boxeo y otros deportes minoritarios como dardos.

El equipo de comentaristas estará formado por Ernest Riveras y Álex Crivillé, que venían de Movistar, y a los que se unirá el piloto Carlos Checa. Otros comentaristas serán Izaskun Ruiz, Ricard Jové, Juan Martínez, Carles Pérez y Borja González, y Jordi Alberola, Sergi Mejías y Dani Balaguer.

DAZN Group (antes conocida como Perform) es propiedad de la firma de inversión Access Industries, fundada por Len Blavatnik, un magnate británico de origen ruso, amigo de Mikhail Fridman (primer accionista de Día) y tercera fortuna de Reino Unido con un patrimonio de 17.000 millones de euros.

La firma, que controla también el 80% de Warner MusicGroup, ha irrumpido con fuerza en el mundo de los deportes para su emisión como plataforma OTT bajo demanda en Estados Unidos, Canadá, Austria, Suiza, Alemania, Japón, Reino Unido, Italia y ahora España.

La consecuencia de esa irrupción fulgurante es el fuerte compromiso por la adquisición de derechos, ya que solo en los últimos dos años, el grupo británico tiene comprometidos más de 4.000 millones de euros, cuya rentabilización se antoja difícil.

En España, las plataformas de cine y series como Netflix o HBO han hecho frente con éxito a los operadores de telecomunicaciones que no han tenido más remedio que claudicar e incluirlo en sus parrillas de programación. Pero no ha sucedido lo mismo en el plano deportivo, donde los derechos de emisión suponen un desembolso al alcance de pocos. La ofensiva de DAZN es el segundo intento de una OTT (Over The Top) para presentarse como alternativa con un canal de Internet para aquellos usuarios que desean ver el fútbol pero no quieren darse de alta en alguno de sus paquetes convergentes Movistar Fusión u Orange Love, los dos que ofrecen todas las competiciones tanto nacionales como internacionales de los equipos españoles.