El apocalipsis (sintetizado) ya está aquí

Brilla, en la oscuridad sintetizada más absoluta (“Somos sirenas del Apocalipsis”, canta Helen Marnie en 'The Islands'), el sexto álbum de los de Liverpool. Su cada vez más complejo y distópico electropop de raíz setentera (y ochentera), su dream pop shoegazer, encanta, hipnotiza, en su intento de explorar sin descanso el presente —lo que arde en la portada es un bosque californiano de los que ardieron a finales de 2018, y arderá para siempre en 'Paper Highways'—, y hacerlo desde una adictiva incomodidad ('Deadzone'), desde un universo de pesadilla ('Horrorscope'), que funciona como reverso espinoso (y, por momentos, deliciosamente tenebroso: 'You've Changed') de su predecesor, el menos atormentado Gravity the Seducer (2011). Un ejercicio altamente recomendable de puro nihilismo new wave.

Ladytron. Ladytron. Sello: Island/Universal.