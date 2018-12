Mujeres maduras, en crisis y reivindicativas de su sexualidad

‘Déjate llevar’ ha tenido tres directoras: Leticia Dolera, Elena Martín y Ginesta Guindal. La presencia femenina es en esta serie mayoritaria y un 70% de los cuadros técnicos –incluidas las jefaturas- han sido ocupados por mujeres. “Algo que no es nada frecuente porque, además de la dirección, hay otras áreas, como fotografía y cámara, en las que no hay muchas mujeres. Es un problema estructural que arranca en las escuelas de cine”, explicaba Martín que tiene experiencia como directora (Júlia Ist, 2017): “Para mí es muy interesante explicar una historia que no es mía, que no la he pensado yo”. Dolera quiso que la dirección fuera compartida y llamó a Martín y Guindal que dirigirán cada una de ellas dos capítulos de la serie y Dolera los otros cuatro. “No deja de ser curioso dirigir a la que es la principal directora porque es ella la que tiene toda la historia en la cabeza y, a la vez, es útil porque puedes contrastar cómo se quiere contar la historia. Ha funcionado muy bien”, añadía Martín. Guindal, realizadora y profesora de cine, que se estrena en la televisión con este proyecto, subrayaba la “mirada feminista en todo lo que explica la serie, especialmente las escenas de sexo”.