El humor vuelve a La 2 con ‘Ese programa del que usted me habla’

En su apuesta de esta temporada por agitar La 2, TVE quiere recuperar el humor para su segunda cadena. Tras reorganizar su parrilla en el horario de máxima audiencia con más variedad en el cine ofrecido y en su oferta musical, ahora la cadena quiere volver a tener un sello que hace tiempo fue característico en su oferta, con humoristas como Faemino y Cansado o programas como Muchachada Nui. Ese envite será Ese programa del que usted me habla, un espacio de media hora, de lunes a jueves (21.30), que enlazará con el prime time, y que tratará la actualidad diaria. El estreno será el lunes 3 de diciembre.

Al frente estarán la presentadora María Gómez y los cómicos Marta Filch y Alberto Casado. Los tres repasarán las noticias en clave de comedia. “Teniamos una carencia en el terreno del humor”, admitió ayer Urbana Gil, directora del área de Cultura y Sociedad de La 2, en la presentación del espacio. “Vamos a desdramatizar la realidad”, aseguró Filch. El humor es un servicio público, como lo es la cultura y la información, especialmente en un país como este”, explicó Nicolás García, productor de Catorce Comunicación.

Ese programa del que usted me habla estará dirigido por Juan Cruz, cocreador junto al humorista Jose Corbacho de películas y series como como Tapas o Pelotas. “No está en nuestro objetivo censurarnos”, dijo Cruz en referencia al caso de Dani Mateo y la polémica por la bandera española en El intermedio (programa contra el que competirán). “El problema no está en los límites del humor, está en dónde están los límites del drama. Estamos poniendo el foco en lo que no es importante. Nosotros vamos a ser democráticamente molestos”, dijo el director en defensa de Mateo.