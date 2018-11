Dos décadas en la trinchera de la música en directo en televisión

Son actuaciones clásicas para los más melómanos, pero incluso los más despistados e indiferentes con la música seguro que, en pleno zapping nocturno, alguna vez se han encontrado con ellas. Son Los conciertos de Radio 3, las actuaciones que se ven cada madrugada de lunes a jueves en La 2. El programa celebra 20 años de existencia y en la noche del martes 6 de noviembre emitirá un recital especial con motivo de su aniversario.

Algunos de los artistas y grupos más importantes que han pasado por el programa en estas dos décadas de vida participaron la semana pasada en un concierto en el Circo Price de Madrid. Los espectadores podrán disfrutarlo desde casa hoy a las 23.00 horas en La 2. El cartel del concierto incluyó a Rayden, La Pegatina, Arizona Baby, Christina Rosenvinge (reciente Premio Nacional de Música), Iván Ferreiro, Fuel Fandango, Izal, Lori Meyers o clásicos del pop español y del programa como Mikel Erentxun o Amaral. Todos fueron entrevistados por la periodista de Radio 3 Virginia Díaz.

Los conciertos de Radio 3 es la más longeva apuesta de música en directo en la televisión española. “El programa ha tenido varias funciones a lo largo del tiempo”, asegura José Manuel Sebastián, el subdirector del programa. “La primera de ellas es que sirve de archivo para el pop español. Es un documento para toda la vida. Actualmente, además, se pueden consultar y ver en la web de RTVE”. De esta forma, Sebastián, cuyo primer recuerdo de uno de estos conciertos televisados es uno de Rosendo, rememora algunas actuaciones importantes como la de Lou Reed o los Smashing Pumpkins. Pero también destaca el papel simbólico que el programa tiene en la música española, convirtiéndose en una referencia para la industria. “Algunos grupos son unos clásicos como Niños Mutantes, Amaral o Iván Ferreiro. De hecho, el programa fue una de lanzadera para grupos que han terminado siendo importantes”, cuenta su subdirector.

Por los escenarios de los estudios de Prado del Rey no solo pasan nombres de peso, sino también músicos emergentes. “Es una importante ventana para nuevos grupos y talentos”, asegura Sebastián. Solo en los últimos días han actuado Carmen Boza, Ellas, Kuqui Alegre, Paul Zinnard o Apartamentos Acapulco. “La filosofía de nuestra programación actual es que las bandas y artistas que suenan con regularidad en Radio 3 son susceptibles de ser programados. Pero no solo del pop o el indie más estricto, sino también de la variedad de programación de la emisora con espacios de músicas minoritarias. Por ejemplo, el otro día tocó El tío Juan Rita, un hombre centenario, porque Fernando Íñiguez lo pone mucho en su programa Tarataña. Tratamos de meter cosas distintas en los conciertos”.

Con un horario fluctuante, pero siempre en la franja nocturna fuera del prime time, Los conciertos de Radio 3 representa también la resistencia frente la trágica oferta musical televisiva en España. El programa, que empezó a emitirse en 1998 bajo la dirección de Paco Pérez Bryan y la producción de RTVE, ha permanecido en la parrilla de La 2 de manera ininterrumpida ofreciendo 150 conciertos al año. “Es de valorar”, dice Sebastián. A medida que iban cayendo programas musicales de prestigio como El séptimo de caballería, Música sí, No disparen al pianista o Mapa sonoro, Los conciertos de Radio 3 se ha mantenido como un faro. “Es algo inédito que en la peor época de televisión musical en España exista Los conciertos de Radio 3. Se decía que la música no funcionaba, pero no es así. A los programas de música que no se le dan a tiempo ni a fracasar. Son caros, pero tengo la seguridad de que a la gente le gusta la música y más la música en la tele. Más de lo que creemos y pensamos. Pero se necesita continuidad”.