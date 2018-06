Maika Makovski: “La escena nacional de música necesita este programa”

Las cadenas televisivas españolas llevan muchos años decepcionando a los aficionados a la música, en especial en directo. Cada vez que surge una noticia sobre un nuevo espacio, resulta inevitable pensar si será el escaparate digno que la industria musical nacional necesita u otro desengaño al que hacer frente. TVE, que en los años setenta y ochenta cuidó mucho estos programas, está preparando La hora musa, un nuevo programa de música grabada en directo que emitirá La 2. Comenzará a emitirse en septiembre en prime time y estará presentado por la cantante y compositora Maika Makovski (Palma, 1983).

La artista lo tenía claro antes incluso de que se hiciese cargo del proyecto: “La escena nacional necesita este programa”. Dará cabida tanto a bandas españolas emergentes como a grupos extranjeros. De la dirección y producción se encargan Jero Rodríguez, Óscar García Blesa y la productora Crazy 4 Fun.

Antes que este espacio, que tiene como referente, según su presentadora, Later… with Jools Holland, que este músico encabeza en BBC 2, otros programas televisivos abrieron en España una ventana a la música con mayor o menor fortuna y diferente relevancia del uso del playback. Entre otros, figuran La edad de oro (1983-1985), El séptimo de caballería (1998-1999), Música sí (1997-2004), iPOP (2006- 2007), No disparen al pianista (2008-2010) o Cachitos de hierro y cromo (desde 2013).

Es curioso que Música sí, uno de los adalides del playback televisivo en TVE, haya sido el más duradero. ¿Llega La hora musa para enmendar errores del pasado? Makovski no duda en contestar: “¡Pues eso espero! Antes de aceptar, yo también me preguntaba si iban a querer llevar solo al mainstream, si iba a estar cuidado el sonido, si la escena iba a estar representada realmente… Fue un alivio ver que todo el equipo estaba en sintonía al respecto”.

La artista, quien ya se encuentra inmersa en la grabación del programa, hace un balance prudente de sus sensaciones en el estudio del programa: “Son muy positivas. Estar delante de una cámara es un reto, pero siento ilusión. No me encuentro sola como si yo tuviera una manera de ver la música y el equipo tuviera otra. Vamos todos a una y eso es importante en cualquier proyecto”.

ampliar foto Maika Makovski, en El Almacen de Discos en Madrid. Samuel Sánchez

La guitarrista y compositora, con siete álbumes en su discografía, numerosos conciertos, un montaje teatral al alimón con Juan Echanove (Desaparecer) y una colaboración en el programa de la SER Oh! My LOL, opina que un plató televisivo debe ser casi una guarida y no una sala de interrogatorios. “Hay un elemento artificial en la tele que a muchos músicos nos repele porque venimos de algo tan espontáneo como son los conciertos. En nuestro plató no sucede. El escenario es un cuadrilátero y debe de haber unas 100 personas de público alrededor de la banda. Es un sitio grande pero acogedor. Y creo que esa es la razón por la que quien venga va a estar cómodo, además de por escucharse muy bien”, comenta.

Conseguir en los platós de televisión de TVE un sonido en directo que resulte decente parece otra asignatura pendiente. Basta con cruzar un par de frases con los músicos, los mánager y los trabajadores de la industria musical que han ido pasando por Los conciertos de Radio 3 —espacio que emite La 2 entre semana a las 1.35— para concluir que la inversión que la cadena pública realiza en equipos de sonido resulta insuficiente. “Todos los que estamos implicados esperamos que tenga mucha calidad y que consiga ser un paso adelante”, señala Makovski.

Respecto a las reacciones y los sentimientos que le gustaría provocar ahora en la audiencia con La hora musa, su presentadora enfatiza: “Me gustaría que la gente sintiera a través de la pantalla, que abrieran la mente a todo tipo de estilos. Que lo de ‘esto mola y esto no’ se termine y llegue el ‘¡ah, pues eso me gusta, y esto otro igual tengo que escucharlo mejor!’. Espero que, con el tiempo, el criterio popular por fin se haga más sabio”.