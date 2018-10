‘Lo siguiente’, la apuesta de TVE para enganchar con el ‘prime time’

La franja que da acceso al prime time, al horario de máxima audiencia, está disputada en los últimos tiempos por El hormiguero (Antena 3) y El intermedio (La sexta), los dos programas más consolidados. El primero es un éxito de audiencia casi a diario; el segundo tiene un público fiel. Televisión Española intentó durante un par de años hacerse un hueco con Hora punta y Javier Cárdenas, pero con el cambio en la cúpula de la cadena, el programa nunca llegó a funcionar, rodeado de polémicas y protestas por su baja calidad y terminó por cancelarse. La televisión pública lo vuelve a intentar ahora con una apuesta por rejuvenecer su apariencia y sus temas con Lo siguiente, que se estrena esta noche, después de El Tiempo, y con una veterana al frente, Raquel Sánchez Silva.

Lo siguiente, producido por Secuoya, se presenta como un magacín de media hora en el que cada noche habrá una persona invitada a la que se entrevistará. El actor y director Paco León inaugurará el espacio. Las secciones del programa —no todos los días serán las mismas— girarán en torno al invitado. "Le pido paciencia a TVE, porque en un [programa] diario todos sabemos que hay que construir. El hormiguero también tuvo su primera semana, y su primer año. Pido paciencia, pero también soy consciente de que la tele en ese sentido es difícil, y que intervienen muchas cosas", cuenta Sánchez Silva. La presentadora no quiere mostrarse como rival para las otras cadenas. "Es un sitio bonito en el que podemos convivir todos. Son progamas que admiro y para mí es como jugar en superprimera división, son de los mejores equipos que hay ahora funcionando en la tele", comenta.

El programa pretende sorprender a invitados y espectadores cambiando la dinámica cada día y con conexiones en directo a la calle. Quiere hacer partícipes todo lo posible al público. "Me gustaría que la gente volviera a sentir que esta es su tele. La que tiene que permitirle participar de verdad, la que tiene que dejarle hacer cosas que otras no pueden. Estamos obligados", explica la presentadora. "En la televisión hay muchas cosas que ya se han hecho. Todas no. Ahora, que se puede avanzar, también lo creo. En Lo siguiente al final se ha estructurado un discurso que a mí me gusta mucho, me parece atrevido y a veces envalentonado. Una televisión pública tiene que hacer ese ejercicio", comenta.

ampliar foto De izquierda a derecha, Valeria Ros, Ángel Carmona, Ángela Ponce, Raquel Sánchez Silva, Juan Sanguino, Marta Márquez, Javier peña, Carolina Iglesias y Dani Piqueras.

Sánchez Silva presenta también en la cadena el concurso Maestros de la costura, cuya segunda temporada se rueda en estos momentos. "Son dos programas en los que mi función es importante, pero en los que me apoyo mucho. Este año en Maestros mucho más, porque los tres jueces ya están a un gran nivel de comunicación. En verdad juego como el que está en el fondo de la pista y está devolviendo la pelota y hace que el juego fluya. Aquí los colaboradores son los que salen con su mochila, hacen el directo, entran, están con el invitado. Es un programa exigente, pero después de tantos años me parece como un regalo".

Esos colaboradores de los que depende son hasta una decena. La humorista Valeria Ros será la encargada de salir fuera con el micrófono. El cocinero Javier Peña desvelará aspectos insólitos de la gastronomía. Marta Márquez, una de las presentadoras de Aquí la tierra llevará a cabo una radiografía de España juntando a personas de diferentes generaciones. El cómico Dani Piqueras recorrerá pequeños pueblos en su patinete. El periodista Juan Sanguino comentará curiosidades cinematográficas relacionadas con el invitado. La modelo Ángela Ponce, primera candidata transexual de la historia de Miss Universo, recorrerá la historia de mujeres pioneras. Quan Zhou, autora del blog Gazpacho agridulce, hablará con jóvenes españoles que están dejando huella. El periodista Ángel Carmona analizará la música que le guste al invitado. Y la youtuber Carolina Iglesias, conocida como Percebes y Grelos repasará el extenso archivo de RTVE y comentará el avance de Operación Triunfo.