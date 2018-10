Resurrection Fest 2019: Slipknot, primer cabeza de cartel del festival

El Resurrection Fest Estrella Galicia ha anunciado este martes su primer cabeza de cartel para la próxima edición del festival gallego, Slipknot. La organización ha confirmado que esta era "la banda más pedida" a lo largo de su historia por sus asistentes, y, que ahora, por fin, pisará la localidad lucense de Viveiro durante la primera semana de julio de 2019. Desde el festival aseguran que han estado intentado traer a la agrupación boliviana formada en Estados Unidos "año tras año", así que tras una década sin venir a España, darán su esperado concierto en la cita musical más importante de Galicia.

Corey Taylor y los suyos son una de las principales bandas de metal del mundo y volverán el año que viene con nuevo disco. El Resurrection confirma que no faltarán sus grandes éxitos y que harán un concierto de "producción completa", prometiendo ser uno de los espectáculos "más brutales que jamás se han visto en el festival". Este no será su único concierto de la gira que darán en España, ya que también estarán en el Download Festival Madrid. Desde el Resu aseguran que todavía quedan muchas más sorpresas y bandas por anunciar en el cartel, que por ahora ya cuenta con 36 nombres.

Este año, el Resu decidió sorprender antes de sacar a la venta sus entradas para la próxima edición. Lo hicieron con un pequeño adelanto de artistas y con un cambio de fecha: el festival se celebrará el primer fin de semana de julio y no el segundo, concretamente del miércoles 3 al sábado 6 de ese mes. En total, más de cine bandas y cuatro escenarios llenarán Viveiro de la mejor música en directo.

La confirmación de esta semana se suma a las bandas que la organización ya había anunciado. Entre ellas destacan Within Temptation y Cradle of Filth que forman parte de un cartel que han calificado de “más prometedor que nunca”. En la programación habrá actuaciones exclusivas en España como las de Parkway Drive y As I Lay Dying, que actuarán por primera vez en nuestro país. Las entradas ya están a la venta y el precio irá aumentando progresivamente según se acerque la fecha del festival.