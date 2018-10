Siete series para ver en maratón en este puente

Aunque este año en realidad el puente del 12 de octubre no sea más que un fin de semana largo, un día libre más puede dar para mucho. Si tu plan pasa por quedarse en casa y, ahora que el otoño se ha echado encima, recuperar la manta en el sofá, nada mejor que una serie corta y fácilmente maratoneable para rematar el plan infalible. Aquí recomendamos siete títulos que puedes encontrar en diferentes plataformas online y que es fácil que quieras ver del tirón.

- Élite

La serie de moda en Netflix en estos momentos es española y muy enfocada en el público juvenil. Aun así, ha enganchado a espectadores de todas las edades (aunque quizá algunos se nieguen a reconocerlo en público). Es posiblemente la serie más maratoneable de todas las que incluimos en esta lista. La llegada a un elitista colegio de tres chicos provenientes de un instituto público provoca un choque de clases que termina desembocando en un crimen cuyos antecedentes se irán desentrañando a lo largo de los capítulos. Con un guion bien escrito, con ritmo y al servicio totalmente del objetivo de enganchar a su público objetivo, grandes dosis de sexo, caras guapas y personajes carismáticos, Élite es la serie a la que no querías engancharte y, sin embargo, devorarás.

¿Cuántos capítulos son? La primera temporada tiene ocho capítulos de unos 45 minutos cada uno.

¿Dónde puedo verla? En Netflix.

- Gigantes

Enrique Urbizu dirige este oscuro thriller que sigue la historia de los hermanos Guerrero. Criados por su padre Abraham, dueño y señor de los bajos fondos de Madrid, ciertos trágicos acontecimientos hará que se enfrenten en una lucha fraternal por proclamarse herederos de su imperio. Una historia intensa narrada con el reconocible estilo de Urbizu (aunque Jorge Dorado dirige algunos de los capítulos de la primera temporada), con buenas actuaciones, especialmente por parte de los tres hijos, Daniel Grao, Isak Férriz y Nene, y un Jose Coronado como malo malísimo rozando el exceso. Una buena opción para quien guste de las historias más negras.

¿Cuántos capítulos son? Seis capítulos de una hora componen su primera temporada.

¿Dónde puedo verla? Movistar +.

- Castle Rock

El universo literario de Stephen King cobra vida en esta serie ambientada en el pueblo de Castle Rock, en el que transcurren varios relatos y novelas del prolífico autor, lo que hace que la serie esté plagada de referencias al mundo de King. André Holland es el protagonista de esta serie de terror psicológico en la que interpreta a un abogado que regresa al pueblo tras recibir una llamada desde Shawshank (la cárcel de Cadena perpetua) porque uno de los internos (interpretado por Bill Skarsgard, actor de la película It, también basada en una novela del mismo autor) insiste en que sea él quien lleve su caso. En Castle Rock entraré en contacto con la oscuridad del lugar y sus residentes. En el reparto están actores como Sissy Spacek (Carrie) o Terry O'Quinn (Lost).

¿Cuántos capítulos son? Su primera temporada tiene 10 episodios de una hora.

¿Dónde puedo verla? Movistar Series emitirá todos los episodios en maratón el sábado 13 a partir de las 16.00. A continuación estarán disponibles bajo demanda.

- Forever

En realidad es mejor no saber mucho sobre esta serie, aunque unas pequeñas pinceladas sí podemos dar para animar a verla. Alan Yang, cocreador de Master of None, y Matt Hubbard, guionista de 30 Rock, son sus autores. Maya Rudolph y Fred Armisen, sus protagonistas. Ellos interpretan a una pareja cuya vida ha caído en la monotonía. Del argumento, solo podemos contar hasta ahí, y que un giro lo cambia todo. Esta historia a medio camino entre la comedia y el drama tiene además uno de los mejores capítulos del año, una obra de arte emocionante que, para más inri, es un episodio sin sus protagonistas.

¿Cuántos capítulos son? Ocho episodios de media hora.

¿Dónde puedo verla? En Amazon Prime Video.

- Harlots: cortesanas

El enfrentamiento entre dos burdeles del Londres del siglo XVIII es el eje sobre el que gira esta serie en la que ellas, las madamas y prostitutas, son las que llevan la voz cantante. Samantha Morton interpreta a Margaret Wells, propietaria de un burdel y madre de Charlotte, una cortesana que busca su independencia, y Lucy, de la que busca vender su virginidad al mejor postor. Enfrentado a ellas está el local que dirige en el Soho Lydia Quigley, que pretende ser una versión mejorada y elitista de un burdel. La serie, además de un sorprendente enfoque feminista, cuenta con un reparto de lujo en el que, además de Samantha Morton, están Jessica Brown Findlay, Lesley Manville o Liv Tyler en la segunda temporada, entre otras.

¿Cuántos capítulos son? Su primera temporada tiene ocho capítulos. De la segunda en España se han emitido ya cuatro.

¿Dónde puedo verla? Cosmo está emitiendo la segunda temporada. Los capítulos anteriores pueden verse bajo demanda.

- The Good Place

Si lo que buscas es una comedia con un punto de partida original, esta podría ser tu serie. The Good Place arranca en el momento en que Eleanor (Kristen Bell) recibe la noticia de que acaba de morir y, dado su buen comportamiento, pasará el resto de la eternidad en una especie de cielo, el lado bueno del título de la serie. Sin embargo, ella no debería estar ahí, porque su vida ha sido la menos ejemplar que uno se pueda imaginar. Para intentar no desentonar en este lugar lleno de seres perfectos, Eleanor recibirá clases de ética y moral. Filosofía y humor se combinan en esta serie que evoluciona hasta reinventarse constantemente desde el giro con el que termina su primera temporada. Ahora mismo, The Good Place es, sencillamente una de las series más inteligentes y divertidas de la televisión. Y además, tiene a Ted Danson en su reparto.

¿Cuántos capítulos son? Ahora mismo hay disponibles 27 capítulos de 20 minutos cada uno. La que está en emisión es su tercera temporada.



¿Dónde puedo verla? Netflix.

- Jack Ryan

Una buena opción para quienes quieran algo de acción y entretenimiento palomitero. Tras las adaptaciones cinematográficas del personaje creado por Tom Clancy, la televisión toma el relevo con esta versión que encarna John Krasinski. El analista de la CIA Jack Ryan detecta unos patrones en las comunicaciones financieras entre terroristas que le hacen pensar que se está preparando algo muy gordo. De repente, tendrá que pasar de los despachos de Washington a la acción sobre el terreno en Oriente Medio. La serie no solo sigue las andanzas de Ryan, también se adentra en las motivaciones del villano y las implicaciones de sus actos en su familia.

¿Cuántos capítulos son? Ocho capítulos de una hora cada uno. Aunque la historia cierra en esta temporada, la serie está renovada para una segunda temporada.

¿Dónde puedo verla? Amazon Prime Video.