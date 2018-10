‘The Tale’, la primera película del movimiento #MeToo

Jennifer Fox (Estados Unidos, 1959) creía tener su vida y su carrera encauzadas hasta que el fantasma de su adolescencia regresó en forma de relato autobiográfico. Mujer autosuficiente y respetada directora de documentales de marcado acento feminista, el día que su madre encontró en una caja olvidada uno de los textos que había escrito en el instituto, la cineasta tuvo que enfrentar una realidad que había enterrado durante décadas. El relato revelaba que Fox sufrió abusos sexuales por parte de un adulto.

Lo que ella camuflaba en su memoria como una relación amorosa con un hombre mayor cobraba en pleno siglo XXI un contexto que la sociedad de los años 70 no supo detectar. Ella tenía 13 años y él, su entrenador y el hombre al que consideraba su primer amor, superaba los 40.

La película The Tale reconstruye parte de lo que sucedió en la vida de Fox en 2008, cuando ese escrito regresó a su vida e inició un diálogo entre ella y la Jennifer del pasado. “Descubrí a una versión de mí misma que era inteligente y tenía personalidad y opiniones propias, pero no contaba con la experiencia suficiente para entender las intenciones de los adultos en torno a ella o las líneas rojas que no debían cruzarse”, dice la directora en el Festival de Cine de Zúrich, donde se proyecta la película, que ya está disponible en streaming en cientos de países, entre ellos España, a través de HBO.

Rodar sus vivencias con actores profesionales y añadirle un final imaginado forma parte del proceso de asimilación de un trauma al que no se había enfrentado hasta el momento. Tras recibir los consejos del director Brian de Palma, Fox escogió a Laura Dern para interpretar a su álter ego y se cuidó de que el hombre que abusó de ella, al que da vida Jason Ritter, no tuviera la apariencia de un villano.

“Mi propia historia recuerda que cosas tan serias como la violación y el abuso no son asuntos donde todo sea blanco o negro. Debemos prestar más atención. Que yo creyera con 13 años que mi entrenador me amaba no significa que él no estuviera abusando de mí”, defiende Fox. Por esta razón la directora peleó para que el proyecto mostrara escenas sexuales explícitas, rodadas con una doble de cuerpo de la joven actriz que la interpreta en su adolescencia, Isabelle Nélisse.

Aunque The Tale lleva años gestándose, su temática, su tono autobiográfico y la valentía con la que Fox aborda asuntos poco explorados desde el punto de vista de la víctima, como la memoria y la líneas divisorias entre el consentimiento y el abuso, le ha valido el título de la primera película nacida en el seno del movimiento #MeToo.

Se proyectó por vez primera en el Festival de Sundance de 2018, apenas tres meses después de que explotara el escándalo de Harvey Weinstein. Fox se encuentra desde entonces dialogando con periodistas y espectadores de todo el mundo sobre los abusos que sufrió en su adolescencia.

“Antes del asunto de Weinstein, temía que la gente viera la película y no creyera mi testimonio. Ahora, hablar de ello ante tantas personas se ha convertido en algo gratificante. Al menos puedo decir a aquellos que han pasado lo mismo: sigo en pie; si yo puedo tolerar el dolor, tú también puedes”, cuenta la directora.

Para Fox, The Tale es parte de un proyecto más amplio. La web de la película incluye un directorio mundial para que víctimas de abuso puedan ponerse en contacto con asociaciones locales y solicitar ayuda.