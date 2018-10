¿Qué ver hoy en TV? | Viernes 5 de octubre de 2018

8.30 / Antena 3

Homenaje a los profesores en Atresmedia

Atresmedia se suma, por tercer año consecutivo, a la celebración del Día Mundial de los Profesores, instaurado por la UNESCO en 1994. Por este motivo, los informativos y programas de la cadena se unirán a la conmemoración, con menciones especiales en Espejo público y Karlos Arguiñano en tu cocina, así como en los concursos Ahora caigo y Boom, y en espacios de laSexta, como Zapeando y Más vale tarde. Además, La ruleta de la suerte emitirá una edición con profesores de tres centros de enseñanza de España como concursantes.

9.00 / Amazon

Un universo alternativo

Amazon Prime Video estrena la tercera temporada al completo de The Man in the High Castle, interesante serie premiada en los Emmy. Basada en la novela homónima de Philip K. Dick (un maestro de la ciencia ficción), explora lo que habría pasado si las potencias aliadas hubieran perdido la II Guerra Mundial. Esta tercera entrega muestra a su protagonista, Juliana Crain (Alexa Davalos), tras su llegada a la Zona Neutral en busca de seguridad.

20.05 / TCM

‘Barton Fink’

Estados Unidos, 1990 (117 m.). Directores: Joel y Ethan Coen. Intérpretes: John Turturro, John Goodman, Judy Davis.

Inspiradísima comedia negra con el inconfundible sello de los hermanos Coen (la escribieron en tan solo tres semanas). A veces, sorprendente; otras, delirante, una cinta muy original en la que John Turturro —perfecto en su papel y secundado por un gran John Goodman— se mete en la piel de un guionista de Nueva York al que la suerte le sonríe, pero que, tras ser contratado en Hollywood, sufre un devastador bloqueo creativo por primera vez en su carrera. Palma de Oro, director y actor en el Festival de Cannes.

20.25 / La 2

‘Días de cine’ cambia de día

Con nuevo horario y día de emisión y justo un día antes de cumplir 27 años en antena, Días de cine abre su temporada. Esta semana, la mirada estará puesta en estrenos como Viaje al cuarto de una madre, que acaba de conseguir dos premios en San Sebastián, y Ha nacido una estrella, con Bradley Cooper y Lady Gaga. Para comenzar el repaso a la cartelera, un estreno que llega tras triunfar en Cannes, Cold War.

21.30 / La Sexta

En busca de un futuro sostenible

Los pueblos españoles se vacían y el campo se muere. Más de la mitad de territorio está prácticamente deshabitado. ¿Podemos permitirnos la despoblación de España? Esta entrega laSexta columna recorre más de una docena de pueblos en peligro de extinción: sus gentes, sus costumbres, sus paisajes y su economía corren el riesgo de desaparecer. Las ciudades, en cambio, crecen sin parar, saturadas de contaminación y prisas. ¿Cómo construir un futuro sostenible?

22.15 / La 2

‘Mi hermano del alma’

España, 1993 (89 minutos). Director: Mariano Barroso. Intérpretes: Juanjo Puigcorbé, Carlos Hipólito, Lydia Bosch, Juan Echanove.

Dos hermanos y una mujer se enredan en un triángulo de personalidades opuestas, viejas cuentas por saldar y pasiones varias en el prometedor debut en el mundo de la dirección de Mariano Barroso (Los lobos de Washington). Una premiada historia sostenida sobre unas creíbles interpretaciones.

22.30 / Cuatro

Conocer otras realidades

¿Es el modo de vida de nuestra familia el mejor de todos los posibles? ¿Seríamos más felices si cambiara nuestro día a y día y las circunstancias que lo rodean? ¿Cómo sería nuestra existencia si hubiéramos nacido en otra ciudad o en otro ambiente social? Estos interrogantes constituyen el punto de partida de Me cambio de apellido, programa que le planteará estas y otras preguntas a 16 familias españolas que intercambiarán sus casas, sus rutinas, sus trabajos y sus entornos para demostrar su capacidad de adaptación.