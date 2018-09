‘Estoy vivo’ salta al futuro para recibir el pasado

Alejo Sauras y Javier Gutiérrez, en el primer capítulo de la segunda temporada de 'Estoy vivo'. En vídeo, tráiler de 'Estoy vivo'. rtve

La primera temporada de Estoy vivo cerraba con la aparición de un personaje de cuya existencia no se tenían noticias hasta ese momento: la mujer de Márquez. El policía en cuyo cuerpo había regresado a la Tierra el protagonista de la serie, que supuestamente no tenía familia ni conocidos que le fueran a echar de menos, resultaba que sí tenía un pasado. En ese punto arranca la segunda temporada de Estoy vivo,que hoy estrena La 1 (22.35). La mujer de Márquez no será la única forma en la que el pasado visite a los protagonistas de la trama. Una misteriosa niña también llegará de un tiempo remoto para cambiar la vida del Enlace. Los primeros compases de la vuelta de la ficción incluyen un salto en el tiempo hacia el futuro que dibujará una nueva situación para los personajes.

Tras el éxito de esta ficción, cuya primera temporada se despidió ante 2,4 millones de espectadores (14,6% de cuota de pantalla), esta combinación de fantasía, drama, policial, misterio sobrenatural y toques de comedia se arriesga a dar una nueva vuelta de tuerca narrativa y visual, como describía Jesús Rodrigo, director y productor ejecutivo de la serie, en la presentación durante el pasado FesTVal de Vitoria. Rodrigo señalaba las dos grandes columnas vertebrales de los 13 nuevos capítulos: lo que supone la aparición de la mujer de Márquez, y una trama fantástica con la aparición de una niña que hará que un misterioso edificio se convierta en uno de los escenarios principales de estos capítulos. “Es un cuento con tintes de terror muy emocionante”, cuenta el director.

Javier Gutiérrez, Márquez en la ficción, destaca esa incorporación del terror. “Igual que la temporada pasada aparecieron esos seres hostiles y se rozaba casi el cómic, en esta se trabaja con lo fantástico y el terror. Va a sorprender mucho el empoderamiento del personaje de Alejo[SAURAS], el Enlace, es una trama que me apasiona”, dice Gutiérrez. Porque en esta nueva temporada, los espectadores descubrirán más sobre el Enlace, ese ser celestial que acompaña a Márquez en su segunda oportunidad en la Tierra. “Voy a descubrir de dónde vengo, y no es de un sitio bonito”, cuenta Sauras. “Es un personaje muy positivo, porque <MC></MC>llega de un sitio celestial, aunque el sitio de donde venía antes es muy chungo. Voy a descubrir todo eso y voy a sufrir con ello”, adelanta Sauras sobre un personaje al que está entregado en cuerpo y alma, tanto que asegura que ha perdido cinco kilos desde que empezaron a grabar esta segunda entrega. “Es muy difícil encontrar un personaje tan agradecido para ti y para el espectador, que trae la simpatía incorporada y con un abanico de cosas que le pasan... Es adulto, pero no ha vivido nada, es como un niño recién nacido pero con treinta y pico años. Eso para un actor es lo más grande”, dice Sauras.

Para el personaje que interpreta Anna Castillo, las cosas también han cambiado. “Se ve a una Susana más mayor y madura, centrada, anteponiendo la razón al corazón. Pero mi personaje tiene momentos en que toca fondo, se le desestructura la vida entera, se le rompen los esquemas, vuelve a levantarse y pasa por un proceso de tener que decidir entre lo que quiere y lo que le conviene”, cuenta Castillo, cuya voz suena junto a la de Pau Donés en la cabecera de la serie.

Sauras trata de explicar el éxito de la serie. “Se juntaron una buena idea, un buen guion, buenos directores, los actores...”, aunque reconoce que durante el primer año no tenían claro de que la mezcla fuera a funcionar. La cosa cuajó, y por eso ahora se arriesgan a ir más allá, como explica Gutiérrez: “Los guionistas han sido más osados y se han atrevido, desde la madurez de la historia, a escribir giros más sorprendentes”.