El soul de Aretha Franklin resucita en Santiago

La octava edición de la gran cita gallega de música negra, Outono Códax Festival, volverá a Santiago de Compostela el próximo 19 de octubre. Su misión: seguir acercando lo mejor del género a través de un ciclo de cinco grandes conciertos que combinarán los sonidos más selectos del soul, el rythm & blues, el swing, el funk y el rock´n roll clásico. Las fechas elegidas para disfrutar de The Tibbs, Marta Ren, Naty Congeroo, J.P. Bimeni o The Rad Trads son los días 19 de octubre, 9, 10 y 24 de noviembre y 27 de diciembre.

The Tibbs serán los encargadas de abrir el festival en la emblemática Sala Capitol de Santiago, que un año más es la sede principal del Outono Códax. Discípulos del Northern Soul y verdaderos conocedores de los fundamentos del funk, The Tibbs son una de las mejores bandas de la escena retro soul europea. Su voz es la de Elsa Bekman, muchas veces comparada con Janis Joplin y con su su admirada Beth Hart.

Ese mismo día, los neoyorquinos The Rad Trads también mostrarán su diversidad de estilos sobre el escenario. Esta banda recoge influencias variadas de la denominada música americana a través de tres poderosos instrumentos de viento, una base de ritmo firme y cuatro voces principales para pasearse por los estilos de la música popular. Previamente a esta primera gran cita en la Sala Capitol, los gallegos The Manueles protagonizarán una de las sesiones out del Outono Códax 2018. Será ese mismo viernes 19 de octubre, en el patio del restaurante Porta Faxeira (una sesión habitual en todas las out del festival, gratuita).

Este año el Outono Códax también ha querido corresponder a una de las peticiones más repetidas de sus seguidoras y seguidores desde 2016: el regreso de Luke Winslow King al festival, previsto para el día 9 de noviembre. Para ello, ha programado un concierto muy especial con el de Nueva Orleans: un acústico gratuito y abierto en la Sala Riquela, y en el que Winslow King presentará su último y aclamado trabajo, Blue Mesa.

Una de las grandes voces femeninas del género en Europa, Marta Ren, vendrá acompañada de sus incondicionales The Groovelvets. Ellos inundarán la Sala Capitol el próximo 10 de noviembre por primera vez en Galicia. La voz de Ren ha sido comparada con grandes como Marva Whitney, Vicki Anderson o Sharon Jones. Los de Oporto inspiran sus sonidos en el soul y el funk clásico, con referencias como James Brown, Marva Whitney u Otis Redding.

Otra gran vocalista femenina redondeará la segunda noche de Outono Códax Festival: Maren Ladson. Su primer trabajo, a ojos de la crítica, “no es un disco normal”. Sigue resultando bastante increíble que alguien grabe un primer disco con apenas 19 años y presente este nivel. Con apenas un single llamó la atención de la crítica, catalogando a la gallega-estadounidense como una de las promesas más firmes del panorama musical actual.

El 24 de noviembre será el turno de los británicos Natty Congeroo & The Flames of Rhythm y el burundés J.P. Bimeni y sus The Black Belts. Los primeros son una de las bandas de swing más importantes del género y es una formación habitual en los principales festivales internacionales del planeta. La banda dirigida por el legendario showman Natty Congeroo, desborda carisma desde el minuto uno que pisa un escenario. Por su parte, J.P. Bimeni está considerado como una de las grandes promesas del soul británico.

Aretha

Como no podía ser de otro modo este año, el festival gallego de música negra echará el cierre a esta edición con un último concierto homenaje a Aretha Franklin. Así, el 27 de diciembre, cuatro de las mejores vocalistas de la actual escena soul nacional, rendirán tributo a la reina del soul. Mayka Edjole (The Sweet Vandals), Shirley Davis (Shirley Davis&The Silverbacks), Juno (Juno&Darrell) y Astrid Jones (Astrid Jones&The Blue Flaps) cantarán los éxitos de la reina del soul. Temas como Respect, Think o I Say A Little Prayer serán reinterpretados por Aretha Soul Divas & The Silverbacks, cuatro espléndidas frontwoman que estarán acompañadas de una de las mejores bandas soul y funk del estado.

Actividades paralelas

Como es habitual, el festival gallego de música negra completará su propuesta musical con distintas actividades paralelas por lo que, fiel a su filosofía, en esta edición incluirán en su programación la expo TRASH, del dibujante y diseñador gráfico Roberto Argüelles. Además, en el marco del Outono Códax también se celebrará una pequeña feria de discos que incluirá una charla, con nueva sesión out sorpresa, así como una exhibición de baile, a cargo de Compostela Swing; todo, a lo largo del sábado 24 de noviembre.

Entradas

Las entradas del Outono Códax 2018 tendrán un precio de 20 euros en venta anticipada y 24 en taquilla. El festival también ofrece un abono para todos los conciertos por 40 euros en septiembre y 48 euros a partir del 1 de octubre. El público interesado en adquirirlas podrá hacerlo en A Reixa Tenda (Santiago), Honky Tonk y Discos Elepe (Vigo), Discos Portobello (A Coruña), Peggy Records (Ourense) y a través de las webs de Ticketea y Sala Capitol.

De igual modo, y como en sus anteriores ediciones, el Outono Códax pondrá en circulación el denominado Rock´nporte, un 'pasaporte' directo y gratuito a los conciertos para aquellas personas que realicen consumiciones o compras en los casi 100 establecimientos hosteleros y comerciales que colaboran con el festival.