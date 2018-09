El festival de Amy Winehouse, 35 años después

Hay artistas que aunque se mueran nunca se irán de nuestras vidas y Amy Winehouse es una de ellas. Este viernes 14 de septiembre la cantante británica habría cumplido 35 años y hace poco más de siete fallecía en su casa de Camden Town, en Londres, para apagar su voz en directo. Tenía 27 años y fue encontrada un 23 de julio de 2011 sin vida por una intoxicación etílica, un grave problema que empañaría parte de la meteórica carrera de la que para muchos fue la nueva reina del soul. Su recuerdo vive hoy en vinilos, en listas de reproducción de Spotify y en actuaciones enlatadas guardadas en YouTube. En esta plataforma se encuentran algunos de sus shows más memorables, gran parte de ellos en festivales. Repasamos las siete actuaciones más festivaleras de Amy, las que protagonizaron su época dorada, la que comenzó tras la publicación Back To Black.

Isle of Wight Festival

La primera Amy, la de 2003, no tiene nada que ver con la que pasó en 2007 por el festival que se celebra desde finales de los sesenta en la isla de Wight, en Reino Unido. Aquí, la joven promesa era una realidad.

Glastonbury

Glasto es el festival más importante de Reino Unido y la artista formó parte de su cartel en varias ocasiones. La primera, en 2004, para presentar Frank en un pequeño escenario, la segunda, en 2007, para cantar a lo grande Back to Black. Esta última está considerada una de las mejores actuaciones de la historia del evento, no como la de 2008 en la que brillaron más los problemas que la música.

V Festival

Este evento musical británico con más de 20 ediciones de historia contó con Amy en el año 2008, la época de mayor éxito internacional de la artista. Este año logró alzarse con cinco de los seis premios Grammy a los que estaba nominada.

Lollapalooza Chicago

Amy publicó su gran obra maestra en 2006, y en 2007 el mundo cantaba cada una de las canciones que formaban parte de este segundo álbum. Desde Rehab, a Back to Black, pasando por Tears Dry on Their Own. Todas ellas las cantó en un escenario tan especial como es el festival Lollapalooza, creado en los noventa por el cantante de Jane's Addiction, Perry Farrell.

T in the Park

Tras alguna que otra actuación complicada, Amy apareció en este escenario escocés para declarar su amor por su marido, Blake Fielder - Civil, que en aquel momento estaba en la cárcel. Lo hizo cantando Wake Up Alone, una de las 14 canciones que la artista y su banda tocaron ese día.

Coachella

Puede que el inicio de su concierto fuese un presagio de lo que ocurría con Amy. Comenzó su set con Addicted y terminó con todos los éxitos de Back to Black para culminar un concierto que pasaría a la historia de este festival californiano por su calidad.

Rock in Río

Tras algunos meses de retiro por sus problemas con las drogas, Amy regresó a los escenarios en Lisboa, concretamente en el festival Rock in Río. Lo haría tarde y en extrañas circunstancias. Pocos días después actuaría en la edición madrileña del festival y acabaría desmontando las críticas. Era un mito y solo tenía 24 años.