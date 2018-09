Netflix produce la nueva película de Daniel Sánchez Arévalo

La próxima película de Daniel Sánchez Arévalo estará en Netflix. El guionista y director de AzulOscuroCasiNegro, Gordos, Primos y La gran familia española rueda estos días en Cantabria su nuevo filme, Diecisiete, que la plataforma digital estrenará a nivel mundial en 2019. Será el cuarto filme español de Netflix, que ya estrenó en los dos últimos años 7 años y Fe de etarras y lanzará en 2019 Elisa y Marcela, de Isabel Coixet.

Sánchez Arévalo regresa así al cine tras un lustro en el que ha publicado una novela, La isla de Alice (fue finalista del premio Planeta en 2015). Una historia que a Sánchez Arévalo le encantaría convertir en serie. Pero de momento el cineasta se centra en su vuelta al cine. Y en una plataforma que, según contaba en Twitter hace tiempo, no le recomendaba ver su película Primos. "Me gusta mucho por lo que significa, que es que yo consumo otro tipo de historias. Lo que yo veo en Netflix poco tiene que ver con Primos, que es esa comedia luminosa desenfadada y en parte es lo que me ha llevado a este cambio de rumbo. Llevo seis años sin rodar un largometraje, porque he rodado otras cosas. Tenía en mente lo de cambiar de rumbo, y he necesitado un tiempo para reajustarme, encontrar la historia que salga muy de mis entrañas", explica el director a EL PAÍS en una entrevista que se publicará próximamente.

"Héctor, de 17 años, lleva dos interno en un centro de menores. Insociable y poco comunicativo, apenas se relaciona con nada ni nadie hasta que se anima a participar en una terapia de reinserción con perros y conoce a una perra tan apocada y esquiva como él. A lo largo de la sesión semanal en el centro, Héctor y su perra, a la que llama Oveja, establecen un vínculo indisoluble. Por eso cuando meses después, Oveja no aparece porque por fin ha sido adoptada, Héctor, lejos de alegrarse, se muestra incapaz de aceptar esta circunstancia; y a pesar de que le quedan menos de dos meses para cumplir su internamiento, decide escaparse para ir en busca de su perra. El centro se pone en contacto con su hermano Ismael (26), su tutor legal, que encuentra a Héctor escondido en la residencia de ancianos de su abuela Cuca. Trata de arrastrarle de vuelta al centro, pero Héctor se niega, nada le va a parar hasta que dé con su perra. Ismael se ve obligado a acompañarle en esta quijotesca odisea, para asegurarse de que no se meta en líos, porque Héctor está a dos días de cumplir los 18 años y a partir de entonces, cualquier delito que cometa no le enviará de vuelta al centro, sino directo a la cárcel", reza la sinopsis facilitada por Netflix.

Rodada en Cantabria, con muchos espacios naturales, esta nueva película original española de Netflix está producida por Atípica Films de la mano de José Antonio Félez. Los protagonistas serán Nacho Sánchez (el actor más joven en lograr el premio Max de teatro) como Ismael y Biel Montoro como Héctor.

“Decidí que la mejor manera de avanzar era dando un paso atrás. Descubrí mi necesidad de volver a los orígenes, al punto de partida, pero con el bagaje y la experiencia que acumulo. Las cosas pequeñas, que son las que me interesan. Esas pequeñas grandes historias cotidianas. Y ahí fue donde encontré una conexión muy íntima con esta historia de perros abandonados, a los que les falta una pata emocional, y con la imperiosa necesidad de ser adoptados, de encontrar su sitio en el mundo.” ha comentado el director.