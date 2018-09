¿Qué ver hoy en TV? | Lunes 10 de septiembre de 2018

8.55 / Telecinco

Nuevo curso para Ana Rosa Quintana

Entrevistas a los principales líderes políticos en una nueva sección en la que participarán ciudadanos anónimos y que tendrá como primer invitado a Pablo Casado, presidente del Partido Popular; 16 nuevos colaboradores en las mesas de política y actualidad, conexiones en directo con los puntos de interés informativo y el estreno de un espacio dedicado al consumo, ‘Gato por liebre’. Estas son las principales armas que incorporará la nueva temporada de El programa de Ana Rosa.

13.15 / Antena 3

Vuelven las recetas con sello Arguiñano

Tras el parón veraniego, Karlos Arguiñano regresa a las mañanas de Antena 3. Con su fórmula de siempre, recetas sencillas elaboradas con productos de temporada y aderezadas con mucho amor, el cocinero sigue dispuesto a seducir al espectador cada día con una cocina de mercado basada en los valores de la dieta mediterránea. La novedad de esta temporada va a ser el ‘Teléfono Rojo’, que pondrá en conexión a Karlos Arguiñano con Pablo Motos, para que nunca falte el humor en la cocina.

22.30 / La 1

Concierto ‘OT’ en el Santiago Bernabéu

Televisión Española ofrece el concierto que ofrecieron los participantes Operación Triunfo 2017 en el estadio Santiago Bernabéu. Amaia, Aitana, Miriam, Alfred, Ana Guerra, Agoney, Roi, Cepeda, Nerea, Raoul, Mireia, Marina, Ricky, Thalía, José Antonio y Mimi protagonizan esta cita, una nueva oportunidad para oír temas grupales como Camina o las interpretaciones de Shake it out de Amaia, Issues de Aitana o What about us de Miriam, o los dúos de Amaia y Alfred en City of stars o el exitazo Lo malo, de Ana Guerra y Aitana.

22.40 / Antena 3

Los retos que plantea la vejez

España es uno de los países más envejecidos del mundo. Los avances médicos han alargado la esperanza de vida más allá de los 85 años, y cada vez nacen menos niños. En un país como este, en el que en 2050 habrá casi tantos jubilados como trabajadores, ¿quién pagará las pensiones? ¿Qué pasará con el sistema sanitario? Viviremos más, pero ¿en qué condiciones? Este es el punto de partida de Hasta los 100 y más allá, especial conducido por Jordi Évole.

23.25 / La 2

La delgada línea entre las dos Coreas

El Paralelo 38 es una línea de separación entre las dos Coreas marcada por la guerra de 1950, las heridas abiertas y los secuestrados por el Norte. En portada estrena ‘Paralelo 38’, un recorrido por la última frontera de la Guerra Fría. El reportaje muestra cómo este ha sido el año de la distensión entre los dos países y cuáles son las expectativas de la tercera cumbre intercoreana, que se celebrará el próximo 18 de septiembre y cuyo objetivo es la firma de la paz definitiva.

0.40 / laSexta

‘La tormenta perfecta’

The perfect storm. Estados Unidos, 1999 (124 minutos). Diretor: Wolfgang Petersen. Intérpretes: George Clooney, Mark Whalberg, Diane Lane.

George Clooney, justo después de su gran trabajo en O Brother! (de los hermanos Coen), da vida ahora al capitán de un barco pesquero que parte de las costas de Gloucester para conseguir la última gran pesca de la temporada. Una vez en alta mar se darán de bruces con una espectacular tormenta de graves consecuencias para sus vidas. Aunque el guion no sea nada del otro mundo, este filme, dirigido por Wolfgang Petersen (En la línea de fuego), posee unos efectos visuales realmente impresionantes.