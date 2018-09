‘OT 2017’: La 1 emitirá el lunes 10 de septiembre el concierto del Santiago Bernabéu

Televisión Española ya calienta motores de cara a la próxima entrega de Operación Triunfo. En este comienzo de temporada televisiva La 1 emitirá el próximo lunes 10 de septiembre a las 22.30 el concierto que los participantes del talent musical dieron en Madrid en el estadio Santiago Bernabéu el pasado 29 de junio. La edición 2018 de Operación Triunfo comenzará en otoño, en una fecha por confirmar, después de un verano de castings por toda España.

El concierto, a favor de la Fundación del Real Madrid, tuvo una duración de tres horas, con 40 canciones y varios artistas invitados, como Raphael, que inauguró la noche con todos los 16 exconcursantes al son de Mi gran noche. 60.000 seguidores del concurso llenaron las gradas.

En el concierto, Amaia interpretó las canciones con las que triunfó en el concurso, como Miedo, de M-Clan, Shake it Out, de Florence and the Machine o City of Stars (de la película La La Land). Esta última junto a Alfred García.

Entre los invitados, aparte de Raphael, estuvieron también Luis Fonsi (cantó Échame la culpa con Aitana), David Bustamante (interpretó la canción de Luis Miguel Por debajo de la mesa junto a Ana Guerra), Pastora Soler (Quédate conmigo junto a Nerea) o Zahara (que interpretó Con las ganas junto a Amaia y Aitana).

Entre los temas que interpretaron los 16 exconcursantes en el Santiago Bernabéu están también A quién le importa, The Voice Within, Manos vacía, La bikina, Lo malo, Hay algo en mí, Por una vez más, Esta vez o Corazón vendío, entre otras. La noche se cerró con Camina, la canción grupal de la edición de 2017, y con dos bises. Primero, Amaia y Alfred interpretaron Tu canción (el tema con el que se presentaron sin pena ni gloria en Eurovisión el pasado mayo) y después todos terminaron con La revolución sexual, tema original de La casa azul.