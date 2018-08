‘The Alienist’ tendrá continuación con ‘The Angel of Darkness’

Aunque The Alienist, la serie protagonizada por Daniel Brühl, Luke Evans y Dakota Fanning basada en una novela de Caleb Carr, se presentó como una miniserie, finalmente tendrá continuación. Lo hará con The Angel of Darkness, otra miniserie que recuperará al mismo trío protagonista. Con el cambio de título, la producción de TNT (disponible en Netflix) puede mantenerse como miniserie, categoría en la que ha conseguido dos nominaciones a los Emmy, entre ellas, Mejor miniserie.

En sus 10 capítulos, The Alienist sigue la investigación de los asesinatos de varios niños en los bajos fondos de Nueva York a finales del siglo XIX. La policía contará con la ayuda del doctor Lazlo Kreizler (Brühl), alienista que utiliza la psicología y métodos científicos en sus investigaciones, y que cuenta con la colaboración de su amigo John Moore (Evans), ilustrador de The New York Times, y de Sara Howard, secretaria del comisario y con aspiraciones de convertirse en la primera mujer dentro de la Policía.

The Angel of Darkness estará basada en otra novela de Carr. El ángel de la oscuridad, secuela de El alienista, narra otro caso que el trío protagonista tuvo que investigar. Es 1897 y Laszlo Kreizler recibe la visita de Sara Howard, que ahora trabaja como detective y que le pide ayuda para encontrar a una niña, Ana Linares, hija de un diplomático español, que ha sido secuestrada. El caso es especialmente delicado por la creciente tensión entre España y Estados Unidos a causa de la Guerra de independencia cubana. Así terminarán dando con una peligrosa banda criminal que podría estar vinculada con la desaparición de la niña.