Luke Evans: “La humildad es algo muy fácil de olvidar en esta profesión”

Luke Evans (1979, Pontypool, Gales) no es un habitual de la pequeña pantalla. Tras El gran asalto al tren, una miniserie de dos capítulos de la BBC, su papel en The Alienist es solo su segundo trabajo en una ficción televisiva. En la serie, cuyos 10 episodios están disponibles en Netflix, da vida a un ilustrador de The New York Times que, en 1896, sigue el rastro a un asesino en serie que está sembrando el pánico en los bajos fondos de la ciudad. El actor de La Bella y la Bestia o Drácula, la leyenda jamás contada recibe a EL PAÍS en un hotel de Roma.

Pregunta. ¿Cómo describiría la serie The Alienist?

Respuesta. La mejor forma de comenzar seguramente sería explicando qué es un alienista: era el nombre que se le daba a gente que estudiaba la salud mental, eran como una fase anterior a los psicólogos, que es el papel que interpreta Daniel Brühl en la serie. The Alienist es sobre un grupo de gente que están un poco apartados de la sociedad y se juntan para llevar una investigación paralela para encontrar un asesino en serie que mata a niños prostitutos en la Nueva York de 1896.

P. ¿Cómo es su personaje, John Moore?

R. Es un ilustrador de The New York Times que básicamente llega a este mundo a través de su amigo Laszlo Kreizler, el alienista. Es un artista, tiene el alma de un romántico, tiene el corazón roto, sufre un duelo por el pasado, por la muerte de su hermano, vive con su abuela... No tiene un propósito muy claro en su vida. Al principio de la serie vaga sin un rumbo fijo por la vida, frecuenta burdeles, bebe demasiado alcohol, pero llega a este mundo a través de esta investigación y lentamente encuentra su camino de una forma muy independiente y termina siendo un hombre muy diferente al final de la serie respecto al que conocemos al principio.

P. ¿Qué fue lo más complicado para usted de The Alienist?

R. Es un tema difícil, la muerte, niños asesinados, y esas escenas de asesinatos... Eso fue bastante duro para todos nosotros, a veces era difícil mirar esos cuerpos porque eran tan realistas... Y tratamos con un tema tan complicado como la prostitución infantil, algo que no ves normalmente en los dramas.

P. Aunque la serie se ubica en Nueva York, se grabó en Budapest. ¿Por qué Budapest?

R. Es un lugar que da un gran marco para representar el Nueva York del pasado, porque vivió su momento dorado a la vez que Nueva York, por lo que hay muchos edificios que se parecen a los que Nueva York pudo tener a finales del siglo XIX. Además, muchos de los interiores de los edificios de Budapest no han cambiado desde entonces, y pudimos grabar en muchas localizaciones reales. Además, Budapest es como un Hollywood pequeño, grabé allí hace ocho años, muchas series se graban allí, películas independientes... Es impresionante.

P. Uno de los directores de la serie fue el español Paco Cabezas, ¿cómo fue el trabajo con él?

R. Es genial, tiene mucha energía, pone mucha pasión en su trabajo y le gusta mucho trabajar con los actores. Lo pasé muy bien trabajando con él. Sus capítulos están entre mis favoritos.

P. Esta ha sido su primera serie de televisión tras una miniserie de dos capítulos para la BBC, El gran asalto al tren. ¿Por qué ha elegido este momento para hacer televisión?

R. No es que haya decidido hacer televisión específicamente. Lo que hice es mirar los guiones y el personaje, me reuní con los guionistas y pensé que este era un buen proyecto. Me encantaba además poder tener 10 horas para desarrollar un personaje, cuando en una película tienes dos. Pensé que era un proyecto emocionante y tenía razón, fue muy gratificante. Llegas a estar muy cerca de la gente con la que trabajas mientras grabas una serie durante siete meses.

P. ¿Qué diferencias ha encontrado entre trabajar en el cine y en la televisión?

R. Principalmente el hecho de tener 10 horas para desarrollar el personaje. Estuve con la serie siete meses, que es mucho tiempo, en las películas es dos o tres meses y ya está hecho. Esa fue la mayor diferencia, tener 10 horas para desarrollar un personaje, terminas teniendo un viaje tan grande para el personaje...

P. ¿Por qué no había participado en una serie antes?

R. Simplemente porque no había surgido la oportunidad. Si algo hubiera aparecido que me hubiera gustado, lo habría hecho. También he estado muy ocupado grabando películas, no he parado. Creo que mi agenda está completamente llena para todo el próximo año. A veces tengo ventanas en las que puedo hacer cosas y cuando apareció The Alienist, tenía un hueco libre y encajó muy bien. Fue el proyecto adecuado, con la gente adecuada y parecía lo correcto, y así fue. Pero a veces no tiene tanto que ver con el proyecto como con encajarlo en la agenda.

P. ¿Qué busca en un personaje para embarcarse en un proyecto?

R. Nunca hacer lo mismo dos veces, es mi obsesión, tratar de no hacer el mismo personaje dos veces. Lo necesito para mantener el interés. Me aburro muy fácilmente, así que intento retarme a mí mismo probando cosas nuevas, nuevos personajes, diferentes lugares, épocas distintas, diferentes mundos, porque eso es lo que me mantiene interesado en esta industria. Quiero aprender, retarme haciendo cosas que no haya hecho antes.

P. Así que imagino que no se le pasa por la cabeza estar en una serie durante siete temporadas, por ejemplo...

R. No, no creo que lo hiciera, al menos no en este momento de mi vida. Pero nunca digas nunca jamás, el futuro puede traer muchas cosas y si es un personaje fantástico que quiera interpretar y resulta que está siete temporadas en antena, quizá. Pero ahora no creo que me apeteciera. Pero nunca digas nunca.

P. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que le hayan dado para su carrera?

R. Sé siempre amable con la gente mientras subes porque te los encontrarás cuando bajes. ¿Verdad? Es sobre ser humilde, y no olvidar el punto desde el que empezaste, porque puedes ser el actor con más éxito en el mundo pero hubo un tiempo en que no lo fuiste, y eso no hay que olvidarlo. La humildad es algo muy fácil de olvidar en este trabajo porque todo el mundo te dice lo fantástico que eres por estar en una película con tanto éxito y las películas tan maravillosas que estás haciendo. Pero al final, solo eres la persona que eras antes de que empezara todo eso y no tenías nada.

P. ¿Alguna vez se ha arrepentido de decir que no a algún personaje?

R. Mmmmm. No arrepentirme, pero sí me ha dado pena haber dicho que no a algunos personajes. Pero hasta ahora nunca me he arrepentido de haber dicho que no a algo. Creo que una vez que dices que no, tienes que aceptarlo. Siempre he pensado que las cosas pasan por un motivo, a veces no te das cuenta hasta después de que ocurre y miras atrás y te das cuenta de que, si hubieras hecho esa película, nunca habrías vivido ese otro momento que lo cambió todo. No creo que debamos vivir con arrepentimientos, solo se vive una vez, hay que mirar al futuro, aprender a disfrutar del presente y vivir con las decisiones que hayas tomado. Todos cometemos errores en algún momento y tenemos éxito en otros, es parte del negocio.