Perro hablador, poco mordedor

En Sabuesos, Ramsés es Max, el agente secreto perfecto. Porque nadie podría esperar que un perro ayude a resolver casos criminales y, mucho menos, que hable. Este Jack Russell terrier hijo de Pancho, el famoso perro de la Lotería (cuyo nombre real era Cook y que murió en 2016), es la auténtica estrella de Sabuesos, la serie que La 1 estrena esta noche (22.30). Con ella, Televisión Española pretende reunir a la familia, en pleno verano, delante del televisor con una apuesta que la cadena presentó ante los medios en diciembre de 2017 dentro del Festival MiM Series. Entonces, Fernando López Puig, director de Ficción de TVE, describía la serie como un cruce "entre comedia costumbrista y familiar con toques de fantasía" que, además, trata de inculcar el amor por los animales.

"Esto no lo habrá hecho ningún perro en España. Ni posiblemente en Europa", dice a EL PAÍS Antonio Valor, entrenador de Ramsés. "Podría ser un equivalente a Rex [serie policial austríaca en la que un perro también ayudaba a resolver casos, aunque en ese caso sin pronunciar palabra], pero allí usaban cinco perros y pegaban el cambiazo continuamente. Aquí hemos cargado mucho de trabajo a Ramsés". En realidad, tampoco ha estado solo, porque Axel, otro terrier, ha hecho casi de doble de acción. "Ramés es muy tranquilo y el otro es más vivaracho", cuenta Valor. Por eso, para determinadas escenas maquillaban a Axel (le falta una de las manchas que tiene Ramsés) y sustituía al protagonista en contadas ocasiones.

Aunque Ramsés ya estaba acostumbrado a las cámaras y tenía experiencia en campañas publicitarias o en películas como Lobos de Arga (2012), el reto en esta ocasión era mayor, porque tenía que estar en rodaje prácticamente todos los días en los que se grabaron los 10 capítulos de la serie. "Pero aunque estaba en rodaje a diario, trabajando son prácticamente dos horas diarias, porque todo se prepara en función a él. Los actores ensayan y mecanizan los movimientos y en el último momento aparece Ramsés y yo ya he tenido tiempo de explicarle su función en cada plano", cuenta Valor.

Can y entrenador ensayaban cada secuencia y cada acción de forma separada. En el rodaje las cámaras y micros se mezclaban con muñecos y salchichas para conseguir que hiciera lo que se esperaba de él. Salva Reina, el otro protagonista de la serie al dar vida a Alberto, aspirante a detective privado que encuentra en Max a un aliado inesperado, recuerda momentos en el rodaje en los que "a lo mejor hablo de temas amorosos y tengo que tener escondido en el sobaco un cerdito para que me mire". De hecho, los actores no hablaban directamente con Ramsés, sino que cuando graban sus planos, la réplica del perro la da otro actor.

"La primera vez que nos pusimos a visionar lo que habíamos grabado nos queríamos morir", recuerda César Benítez, uno de los creadores de Sabuesos. "Muñecos, actores despistados... No queríamos que lo viera López Puig, pero lo vio e hizo un acto de fe ciega. Ha sido un camino muy laborioso", cuenta Benítez, que llevaba intentando hacer realidad este proyecto desde hace más de seis años.

Posteriormente había que introducir expresiones en el perro en posproducción. Para ello, como explica Emlio A. Pina, productor ejecutivo, el equipo de efectos visuales de Stargate Studios hicieron un escáner 3D completo del perro. "Hicieron una especie de catálogo de gestos que marcamos y que se introducían después, pero lo difícil era calibrar dentro de esos gestos el tono, graduarlo para que no fuera muy estridente y chocara. Queríamos algo muy natural, no llevarlo a un extremo como [en la película] La máscara", cuenta Pina sobre un proceso que supuso mucha pruebas y errores hasta que se daba con el matiz justo.