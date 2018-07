Guía para el Bilbao BBK Live 2018

Si hay un festival que reina en el norte de España ese es el Bilbao BBK Live, y este año celebra su edición número 13 en el escenario de siempre, en Kobetamendi. Miles de personas volverán a subir a este monte de Bilbao los días 12, 13 y 14 de julio para celebrar un festival de música que se ha hecho imprescindible en el circuito europeo. Este año la programación está liderada por grandes nombres como Florence + The Machine, The XX, Gorrillaz, Alt-J, Childish Gambino, My Bloody Valentine o el mítico Noel Gallagher.

Además, este año el evento comenzará con una gran fiesta el miércoles 11: Night + Day Bilbao, que reunirá a Jamiex XX, The XX, John Talabot, Marc Piñol y más artistas en el Museo Guggenheim. El resto de días el recinto está ubicado en el pulmón de Bilbao, el lugar con la mejor panorámica de la ciudad, que abrirá sus puertas a partir de las 17.00. Muy cerca se sitúa el monte Arraiz, el lugar donde se localiza el camping del BBK, que cuenta con las vistas más espectaculares. Vayas como vayas, este año, debes subir al festival con la pulsera ya puesta.

Recinto

Camping

Cartel del BBK Live

Horarios del festival de Bilbao

Entradas para el BBK

Los abonos para disfrutar del festival los 3 días y los accesos al camping ya se han agotado pero aún están a la venta las entradas de día por 60 euros (más gastos).

Cómo llegar al BBK Live

Las primeras restricciones circulatorias para vehículos privados se establecerán a las 11.30 de este miércoles hasta aproximadamente las 12.00 del domingo. Por motivos de seguridad, la organización del evento solo permitirá el paso de vehículos autorizados, transporte público y vecinos debidamente acreditados. Para favorecer una asistencia escalonada y acortar los tiempos de espera, el Consistorio ha recomendado acudir al recinto festivo con la mayor antelación posible.

Autobuses gratuitos

Los asistentes al Bilbao BBK Live contarán con autobuses lanzadera gratuitos, tanto para ir como para regresar del recinto. A la ida los buses partirán tanto desde el BEC (Barakaldo) junto a la parada de metro de Ansio -donde se habilitarán 2.700 plazas de parking en las plantas segunda y tercera- como desde las inmediaciones de San Mamés. El servicio será ininterrumpido desde las 11.30 de este miércoles hasta las 15.00 del domingo, con frecuencias variables según la demanda. A partir de las 16.00 pararán en las inmediaciones de la antigua fábrica de Beyena, y desde allí el público deberá recorrer el alrededor de un kilómetro que resta hasta el recinto del festival. De la misma forma, una vez concluyan los conciertos programados, se podrán emplear los autobuses lanzaderas para efectuar el viaje de vuelta.

Metro

Metro Bilbao ha establecido para este miércoles un refuerzo especial desde la estación de Moyua en dirección a Basauri, Plentzia y Kabiezes, para que los últimos metros partan una vez finalizado el concierto de Jamie XX, líder de The XX, en la explanada del Museo Guggenheim. El suburbano de la ciudad ofrecerá servicios especiales la noche del jueves para facilitar el regreso a los asistentes al concierto de Florence+The Machine, desde las 23.00 y hasta las 03.00, con servicio en dirección Kabiezes y Plentzia cada 40 minutos. En cambio, el viernes y el sábado el servicio de metro se mantendrá durante toda la noche de forma ininterrumpida.

Taxis

Entre las 08.00 y hasta las 16.00, los taxis podrán dejar viajeros en la proximidad de la entrada del recinto. A partir de esa hora, quienes acudan dejarán al pasajero en el barrio de Altamira. Durante las noches de los días 12, 13 y 14 de julio se habilitará una parada de taxis en el barrio colindante con el recinto festivo y otra en la calle Telmo Zarra (junto al campo de fútbol de San Mamés).

Pulseras

Como novedad, este año las entradas se cambiarán por las pulseras del festival antes de subir al recinto. A partir de este miércoles y hasta el sábado, las pulseras se recogerán en sendos espacios habilitados en la explanada del estadio San Mamés y junto al BEC!, de 10.00 a 02.00. No podrán cambiarse entradas por pulseras en el recinto del festival y no se permitirá el acceso sin pulsera a los autobuses gratuitos del festival para evitar molestias al público asistente.