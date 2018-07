Así será ‘La hora musa’, el programa que acercará la música en vivo a la parrilla de La 2

Dos de la tarde del sábado 30 de junio en los míticos estudios de TVE en Sant Cugat del Vallés, a las afueras de Barcelona. 80 privilegiados espectadores y cinco célebres músicos escoceses aguardan la llegada de la cantante y actriz Maika Makovski (Palma de Mallorca, 1983), la presentadora de La hora musa, el programa con el que la cadena pública quiere recuperar el pulso de la música en directo. Makovski, que ya se había fogueado en la cadena SER con Oh My LOL, irrumpe como una exhalación y saluda en impoluto inglés a Alex Kapranos, líder de Franz Ferdinand. A continuación, los de Glasgow darán cuenta en riguroso directo de tres de sus canciones, las recién estrenadas Always ascending y Lazy boy y el mayor de sus éxitos, Take me out.

Los telespectadores tendrán que esperar aún hasta mediados de octubre para disfrutar de esta escena, pero el sonido, al menos a un palmo del escenario, es fabuloso. Y Kapranos, que se las sabe todas, brinca como un poseso y comenta con una sonrisa lo mucho que le gusta pasear por las ciudades españolas cada vez que desembarca de gira por estos andurriales.

Maika Makovski.

Así comenzará el primer programa de esta Hora melómana, un espacio que en esta temporada inaugural comprende 10 entregas, que se emitirán los domingos hacia las diez de la noche en La 2, probablemente a partir del 14 de octubre. Se arranca así la cadena una espina clavada desde hace demasiados años, la de la ausencia de espacios musicales en su parrilla, y de paso encuentra un contraargumento frente a quienes han criticado que las únicas melodías promovidas por el ente público fueran las emanadas de un espacio de entretenimiento como Operación Triunfo, a menudo más pendiente de amoríos y demás cuestiones extramusicales. Aunque el embrión de este espacio es anterior al regreso de los triunfitos, por lo que reitera el director de La 2, Juan Manuel Hidalgo. "Ahora existía un requerimiento social evidente, y eso nos ha permitido plantarnos ante la alta dirección y decir: o hacemos algo así o nos van a dar caña", confiesa.

El hasta ahora director de Cachitos, Jero Rodríguez, se ha colocado al frente de La hora musa, mientras que Óscar García Blesa (autor de Vive, la exitosa biografía de Alejandro Sanz, e inmerso en un documental sobre Camilo Sesto) ocupa la subdirección. Makovski, artista de gran versatilidad e hija de padre macedonio y madre andaluza, aceptó debutar como presentadora después de que le aseguraran que la inspiración para el nuevo espacio sería Later... with Jools Holland, el venerado y añejo programa de la BBC. A semejanza de Holland -en tiempos teclista del grupo Squeeze-, Makovski se ha atrevido a grabar algunas introducciones musicales y a fraguar colaboraciones con dos de las bandas participantes, Marlango y Morgan.

Laura Folguera, Juan Manuel Hidalgo y Maika Makovski.

Entre los grupos que ya han registrado sus directos en el plató, además de los mencionados, encontramos a Simple Minds, Texas, Hellacopters, Jungle, Jorja Smith o, entre los españoles, Vetusta Morla, Izal y Manolo García. Existe un segundo escenario, que también aparecerá en cada entrega, en la azotea de la productora Crazy4Fun, desde la que se divisan unas espléndidas vistas de la ciudad condal. Allí han dejado ya su impronta ante las cámaras el flamenco Miguel Poveda, los psicodélicos Rufus T. Firefly o el discurso urbano de Brisa Fenoy.

"No hemos buscado estrellas rutilantes, sino gente en la que creemos", resume Jero Rodríguez sobre el criterio de selección de sus protagonistas. "Queríamos un programa en el que nadie se comiera mucho la olla. Aquí no habrá música asociada a un concurso o al archivo televisivo, sino actuaciones estupendas y entrevistas bien documentadas". Makovski, que carece de formación periodística, dice leer sobre sus entrevistados "todo cuanto encuentra" y buscar sus singularidades y elementos más característicos. "Sobre todo, intento evitar que las conversaciones incurran en tecnicismos entre músicos y demás detalles profesionales que no interesen al público en general", resume.

Tres actuaciones por programa, una entrevista y un reportaje a cargo del reportero Víctor Clares. Esos serán los ingredientes de los 60 minutos por sesión de La hora musa. En el horizonte, la esperanza de que la apuesta se consolide ("la audiencia no va a ser lo más importante", insiste Juan Manuel Hidalgo) y que la cabecera se convierta en un clásico de La 2, incluso creciendo de 10 a 13 o 26 programas por temporada. "Esta primera edición ha sido complicada", admite Laura Folguera, coordinadora de La 2, "porque empezábamos de cero, a puerta fría, nadie sabía quiénes éramos y cuesta darse a conocer. Pero Franz Ferdinand aceptaron la invitación tras hablar con el mánager de sus paisanos Simple Minds, que se quedaron encantadísimos. Y entre los grupos españoles sucedió algo parecido después de que grabasen su concierto Vetusta Morla. Ellos son un grupo muy exigente a nivel técnico, pasaron nueve horas en estos estudios... y superamos la prueba".