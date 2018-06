7 festivales para celebrar la llegada del verano

Este jueves 21 de junio ha comenzado de forma oficial el verano en el hemisferio norte. Esta época es la estación preferida de los festivaleros y el momento en el que se celebran la mayor parte de los festivales de música en España. Con motivo del Día de la Musica y para dar la bienvenida al sol de la mejor forma posible, proponemos 7 festivales para disfrutar este fin de semana:

1. Noches del Botánico

El compositor británico Elvis Costello y su banda The Imposters abren la tercera edición del festival madrileño Noches del Botánico. El evento se celebra hasta el 29 dejulio en el Real Jardín Botánico Alfonso XII y contará con conciertos de la talla de James Rhodes, Serrat, Rufus Wainright, Funambulista o Norah Jones. Este fin de semana los artistas que pasarán por este escenario son Elvis Costello & The Imposters y Kraftweks 3-D.

2. Mulafest

El humor, el arte, la performance y la música se aúnan en la versión más femenina de Mulafest, el Festival de Tendencias Urbanas que, a través de eventos multidisciplinares, fomenta la creatividad y el talento alternativo de los artistas más destacados de la cultura callejera. Desde el viernes hasta el domingo se celebrará la séptima edición de este evento en Ifema, con actividades, conciertos, tatuajes, arte, moda, motor, danza urbana y el espacio "Miradas en Femenino".

3. Azkena Rock

Es tiempo de rock en Vitoria y la ciudad se prepara para acoger este fin de semana una nueva edición, la 18, del Azkena. Esta cita mítica contará con Van Morrison y Joan Jett & The Blackhearts como platos fuertes de las jornadas del viernes y del sábado, respectivamente. Un total de 36 bandas sembrarán de sonido los diferentes escenarios que la organización ha previsto y que se encuentran ya preparados para acoger a los numerosos visitantes que llegarán hasta el recinto de Mendizabala.

4. A Summer Story

El viernes y el sábado se celebra la cuarta edición de este festival de música electrónica, que reunirá durante más de 30 horas a cerca de 60 de los mejores artistas nacionales e internacionales. La cita tendrá lugar en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey, por cuyos escenarios pasarán figuras de la talla de DJ Nano, con su set Oro Viejo, Armin Van Buuren o Axwell Ingrosso, entre otros.

5. Black is Back

Este fin de semana el Matadero de Madrid celebra una nueva edición de este festival de música negra. En la programación destacar Joe Bataan and The Barrio Boys, The Selecter, The Beat feat. Ranking Roger, Ronnie Spector, PP Arnold, los Excitements, Anaut o Gaspard Royant.

6. Polifonik Sound

El 22 y el 23 de junio se celebra en Barbastro (Huesca) una de las grandes citas con el indie de este primer fin de semana del verano. El cartel cuenta con La Casa Azul, Delorentos, Carlos Sadness, La Habitación Roja, Angel Stanich, Grises, Anni B Sweet o Rural Zombies y celebra su undécima edición en el recinto ferial de esta localidad. En esta ocasión la organización espera superar los 2.000 asistentes.

7. Jardins de Pedralbes

La sexta edición del festival de Barcelona continúa hasta el 13 de julio con un ciclo de conciertos espectacular. Miguel Poveda, Mariza, Sara Baras, Pastora Soler, Jessie J, Miguel Ríos, Angus & Julia Stone, Niña Pastori, Salvador Sobral o Fleet Foxes son algunas de las estrellas de este festival urbano. Uno de los principales atractivos del festival es su auditorio principal, que se ubica enfrente de la fachada del Palau Reial, en una extensa zona ajardinada. Este fin de semana se podrá disfrutar de Miguel Ríos, Andrea Motis & Joan Chamorro Big Band y Tom Jones.