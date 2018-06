Camino de las 100 entregas emitidas, La resistencia, el late show de #0 (de lunes a jueves a medianoche) con David Broncano al frente ha conseguido revitalizar este género. No es que haya hecho nada rompedor para lograrlo. O quizá sí. Que parezca algo fresco, que juegue a improvisar (aunque haya un gran trabajo de guion detrás) y que no se corte a la hora de hacer humor sin tapujos pero que no está pensado para molestar adrede es igual lo rompedor. Broncano no es un entrevistador al uso, es un cómico que sabe reaccionar según el invitado y es rápido en revitalizar el ritmo si algo no funciona. Un cómico nato.

Desde su experiencia como colaborador en el Late Motiv de Andreu Buenafuente (que ya puestos, sigue tan bien como siempre) y el bagaje de La vida moderna en la SER y LocoMundo (también en #0), Broncano y su equipo han logrado hacer el programa más divertido de la televisión actual. Y lo ha conseguido por diferentes vías: el programa en sí, grabado por las tardes con público en un pequeño teatro al lado de la Gran Vía, con invitados tanto famosos como más anónimos pero interesantes, con Ricardo Castella como director e interlocutor de Broncano y el músico Grisom; en YouTube, donde cuenta con más de 350.000 suscriptores y cuyos dos vídeos más vistos son las entrevistas a un actor porno y a un jugador de videojuegos y no la última estrella de Hollywood; y en Twitter, donde la cuenta del programa es muy activa y rápida a la hora de reaccionar a lo que se cuece en la red y cuelga píldoras de la noche anterior.

La resistencia es el programa que usted debería estar viendo. Es el espacio que se rio de El hormiguero tan bien que hasta Pablo Motos acabó invitando a Broncano hace poco. Es el late show que no duda en preguntar al espectador qué famoso quiere que muera sin faltar al respeto y es el programa que necesita si todavía se está preguntando qué hace Javier Cárdenas con Hora punta en La 1 y no alguien con talento. Ojalá que los Broncanos de la tele resistan.