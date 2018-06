¿Qué ver hoy en TV? | Jueves 7 de junio de 2018

18.15 / TCM

‘La soledad del corredor de fondo’

The loneliness of the long distance runner. Reino Unido, 1962 (99 m.). Director: Tony Richardson. Intérpretes: Michael Redgrave, Tom Courtenay.

La historia de un joven rebelde que cumple condena en un reformatorio por robar en una panadería le sirvió a Tony Richardson para rodar este clásico de la cinematografía europea, que se erigió, entre otras cosas, como impulsor del tan llevado free cinema británico. Un joven hace repaso de su vida durante las interminables carreras de fondo que disputa en la penitenciaría en esta espléndida y emotiva historia, que supuso el debut de Tom Courtenay. Imprescindible.

20.50 / La 2

Dinosaurios en ‘Días de cine’

En su cita semanal, Días de cine repasará los estrenos de la cartelera nacional, entre los que destacan Jurassic World: el reino caído, dirigida por J. A. Bayona; la argentina El fútbol o yo, de Marcos Carnevale, y la coreana A taxi driver. Los héroes de Gwangju, de Hun Jang. El programa recordará además Twin Peaks, la mítica serie de David Lynch y Mark Frost, estrenada en 1990 y todo un clásico de la ficción televisiva.

21.45/ Antena 3

‘El hormiguero’, con Blanca Suárez

Noche de cine en El hormiguero con la presencia de Blanca Suárez. La actriz hablará con Pablo Motos de sus nuevos proyectos profesionales, como el que acaba de terminr, el rodaje de la tercera temporada de Las chicas del cable, serie que protagoniza y que emite Netflix para todo el mundo. Tiene además pendiente de estreno de la última película del veterano maestro José Luis Cuerda, Tiempo después, un retorno a Amanece, que no es poco que llegará dentro de unos meses a los cines.

21.50, La 2

‘El árbol de las cerezas’

España, 1998. Director: Marc Recha. Intérpretes: Pere Ponce, Diana Palazón, Jordi Dauder, Isabel Rocati, Blai Pascual, Rosana Pastor.

Las peculiaridades que separan el ambiente urbano del rural le sirvieron a Marc Recha, director que debutó en el mundo de la realización con El cielo sube, para montar este entretenido filme de retratos humanos y sentimientos encontrados en interrelación con la naturaleza. Un reparto lleno de actores catalanes, que encabeza el conocido Pere Ponce, para una historia que se muestra sumamente detallista.

22.00 / Discovery Channel

Arranca la vuelta de ‘American Chopper’

Durante cinco años han permanecido lejos de la pequeña pantalla, separados por unas diferencias que parecían inacabables. Pero su pasión por las motos ha sido más grande que sus desencuentros y ha vuelto a reunir a Paul Teutul padre e hijo en una nueva temporada de American Chopper. Esta nueva aventura promete a sus fans grandes dosis de diseños imposibles y discusiones familiares de alto voltaje.

22.30 / La Sexta

'Enviado especial' viaja a Estonia

¿Hay un país donde no se deban hacer trámites innecesarios o rellenar formularios impresos? ¿Dónde la burocracia es ágil y sin papeleo? ¿Dónde exista conexión gratuita de wifi hasta en el bosque más remoto? Ese país existe y es Estonia, que ha legislado el acceso a Internet como un derecho ciudadano. Enviado especial cierra su segunda temporada con Jalis de la Serna a su frente con el reportaje 'La nación digital'.

22.40 / La 1, 22

Hora de la resolución ‘Fugitiva’

Amanece en Benidorm y todos se preparan para la gran cita a mediodía. José K pone en marcha su plan: convoca a Alejandro en un hotel con la promesa de devolverle a sus hijos, a la vez que confirma con Velasco la entrega de los chicos para que el empresario pueda saciar su sed de venganza. Los espectadores serán testigos en esta última entrega de Fugitiva del intento definitivo de Magda por salvar su vida y la de sus hijos.