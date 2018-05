La semana pasada, las series estadounidenses vivieron un viernes negro. La actual temporada televisiva llega a su final y hay que recoger las notas: ¿renovación o cancelación? Hasta el jueves, pocos títulos habían sido eliminados de la parrilla. Era cuestión de horas que llegara la sangría. Y así ocurrió. Hasta 20 series conocieron su infausto destino en menos de 24 horas. En realidad, es algo que ocurre cada año: la semana antes de que las grandes cadenas en abierto estadounidenses anuncien su parrilla para la próxima temporada, hacen hueco para las novedades eliminando lo que peor ha funcionado (o lo que menos les compensa, que puede haber muchos motivos para prescindir de una serie).

Y llegan los lamentos, como los de los fans de Lucifer, que todavía piden que alguna otra cadena o plataforma rescate su serie. A los de Brooklyn Nine-Nine, el disgusto les duró poco porque, tras su cancelación el jueves en Fox, 30 horas después NBC ya la había repescado. Aunque el ruido de sus seguidores en las redes sociales resultó más que notable, influyó más que su creador, Michael Schur, haya hecho carrera en NBC (The Office, Parks and Recreation...) y tenga ya otras dos producciones en la cadena. El poder de los fans para resucitar series en realidad no es tanto como pueda parecer.

Pero hay cancelaciones por las que pocos van a llorar. O pocos deberían hacerlo. Una sola temporada ha durado Rise, una serie centrada en el grupo de teatro de un instituto y la puesta en escena de un musical que se tomó demasiado en serio a sí misma como para enganchar y que tenía un protagonista demasiado intenso (interpretado por el no menos intenso Josh Radnor, el Ted de Cómo conocí a vuestra madre) que será rápidamente olvidada. The Crossing (en España, La travesía) es otra de las que querían convertirse en la nueva Perdidos y se quedó en un pobre intento con una premisa arriesgada: un grupo de refugiados llegaba a una playa huyendo de una guerra que tenía lugar... en el futuro. No fue suficiente para enganchar a los espectadores.

Tampoco ha cuajado una de las tendencias de la temporada pasada, la de las ficciones militares: ni The Brave en NBC ni Valor en The CW tendrán más capítulos. La de Inhumans ha sido una muerte anunciada con sus superhéroes sin interés. Y la estancia de Kiefer Sutherland en la Casa Blanca también ha llegado a su fin con la cancelación de Sucesor designado tras su segunda temporada, una ficción que en su primera temporada resultó entretenida a pesar de no ser una buena serie pero que dio muestras de agotamiento demasiado pronto.

Entre los canales en abierto, los de cable y las plataformas, ya van 62 cancelaciones esta temporadas. Puede parecer mucho, pero son menos que las 75 del curso anterior y muy pocas comparadas con las 487 series que se emitieron en 2017. Que las cadenas saquen la guadaña puede doler, pero a veces también es necesario.