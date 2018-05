Los bailes de salón vuelven a la pista

La gran apuesta de entretenimiento de La 1 para el segundo cuatrimestre del año no tiene que ver con los fogones de una cocina o con una academia de canto para jóvenes millenials. El baile de salón protagoniza Bailando con las estrellas (martes 15, 22.30), el famoso formato de BBC Strictly Come Dancing que en TVE ya tuvo su versión con las siete ediciones que sumó Mira quién baila entre 2005 y 2009 y que después saltó a Telecinco como Más que baile. Ahora serán 12 los famosos que participarán junto a una docena de bailarines profesionales por demostrar que son los que más y mejor aprenden en la pista. El presentador de Operación Triunfo, Roberto Leal, y Rocío Muñoz serán los conductores del espacio.

El grupo de famosos está compuesto por la nadadora Gemma Mengual, la youtuber Patry Jordan, la artista Topacio Fresh, el estilista Pelayo Díaz, los cantantes David Bustamante y Merche, el actor Fernando Guillén Cuervo, el humorista Manu Sánchez, la empresaria Amelia Bono, la actriz Rossy de Palma, el piragüista Javier Hernanz y Pablo Ibáñez, el Hombre de Negro de El hormiguero. Cada semana tendrán que demostrar al público su evolución y versatilidad en bailes como la rumba, el tango, el quickstep, la samba, el pasodoble, el foxtrot, el vals o el chachachá.

El jurado del concurso, cuyo único premio será llegar a la final, está formado por el bailarín Joaquín Cortés, la profesora de danza Isabel Pérez y la coreógrafa Moira Chapman. "Este país necesita cultura. Siempre me quejaba de que en todo el mundo se ama el baile y que en España, que hay mucho talento, no hubiese un programa como este", dijo Cortés en la presentación del reality el pasado miércoles. El bailarín participa por primera vez en España como jurado de un espacio así. "Es una sorpresa que esté aquí, pero me ha hecho mucha ilusión porque es un programa de calidad. Quería que llegase este formato a España, porque creo que la audiencia necesita programas así", dijo Cortés, que finalizó su intervención asegurando que va a ser exigente con los concursantes, pero también cariñoso.

ampliar foto Rossy de Palma, Javier Hernanz, Gemma Mengual, Roberto Leal, Pablo Ibáñez, Rocío Muñoz, Amelia Bono, Davis Bustamante, Topacio Fresh, Patry Jordan, Merche, Manu Sánchez y Pelayo Díaz. Samuel de Roman Getty

"Es un formato exigente, los famosos por contrato tienen un mínimo de 12 horas de ensayo a la semana", explicó Laia Vidal, directora de Bailando con las estrellas y veterana de Tu cara me suena, otro de los programas de la productora Gestmusic, responsables también de Operación Triunfo. Los participantes coincidieron todos en admitir que el nivel de baile exigido es muy superior a lo que ya tenían. Algunos, como Rossy de Palma, tenían ya cierta experiencia: "Me fascina bailar, pero lo he hecho siempre sola. Amo el baile, pero ahora a currar".

"Todos pensábamos que bailábamos hasta llegar aquí. Lo único que da miedo en el programa es no entretener. Si no me sale mucho nivel, al menos que el público se ría", apuntó el cómico Manu Sánchez. "Es muy diferente bailar así que en la piscina, por el tema de los pasos y coordinar, porque en el agua lo hago todo al revés", explicó Mengual, que fue la primera concursante anunciada.