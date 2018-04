¡Traigan de gira a The Decemberists!

Apenas se oye hablar de ellos, apenas protagonizan espacios informativos, pero son una apisonadora. Son The Decemberists, una de esas grandes formaciones estadounidenses que, sin ser estelares ni mediáticas, dignifican el género musical norteamericano. Lo encumbran por carreras que dejan sin aliento.

Desde que debutasen a principios de siglo, The Decemberists vienen demostrando que son un grupo orgánico, un conjunto de talentos que evoluciona con cada disco y ha sabido encontrar algo especialmente difícil: un sonido propio. Eso por lo que mataría el 90% de las bandas.

El sonido de este grupo de Portland, Oregón, es como un caudal arrasador, formado por la confluencia de muchos los cauces raíces: folk, rock, country, pop, soul blanco… Es un sonido de una imbatible fuerza artística, como pasa con grupos del valor de Wilco. Siempre reconocibles, pero siempre girando el calidoscopio con un toque de gracia.

Hay algo en ellos que recuerda a R.E.M. Su nivel melódico y la voz enigmática de su cantante Colin Meloy, que trae a la memoria el carácter afligido de Michael Stipe. Es como un punto de partida para hablar de una discografía sobresaliente. Sin altibajos. A partir de ahí vuelan hacia al aire californiano como en el disco What a terrible world, what a beautiful world (2015), hacia sonidos más campestres de Costa Este como en el álbum The King is dead (2011) o hacia ambientes más sombríos como Picaresque (2005). Son solo tres trabajos de una discografía formada por ocho, el último de ellos I’ll Be Your Girl, publicado hace unas semanas, siendo otra muestra de calidad incontestable.

Su nombre remite a los grandes nombres. A los que se escriben con letras de oro en la música norteamericana del último medio siglo de vida. Ojalá algún promotor les traiga de gira por España. No tengo constancia de que hayan pisado suelo español, pese a que en Estados Unidos son una banda de primera línea en el excelente circuito de la americana. Puede que con ellos pase como con Tom Petty, todo un referente de la música norteamericana que jamás tocó en España. Conviene recordarlo: en sus cuatro décadas de carrera, Petty nunca pasó por nuestro país mientras hacía paradas en otras ciudades europeas en Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda… pero nunca en España. Podría suceder lo mismo con The Decemberists, que ya tienen fechas cerradas en Irlanda, Inglaterra, Francia… Pero nada en España, pese a grandes festivales como Primavera Sound, Mad Cool o BBK Live, cuya programación casa con su música.

Una pena. The Decemberists son en sí mismos una especie de acontecimiento de la música norteamericana. Simple y llanamente: una banda brutal.