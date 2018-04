Te recomiendo que leas este libro

Sergio Ramírez, escritor

'Los días de Jesús en la escuela', de J. M. Coetzee. Esta novela nos seduce porque se torna transparente al punto que llegamos casi a olvidar las palabras de que está hecha, los huesos de la armazón pulidos hasta brillar en un esplendor que se nos vuelve neutro sin que eso quite que la historia nos angustie precisamente porque ya no esperamos nada, más que el desconcierto de la simplificación del relato y de la existencia de sus personajes de densidad cero que no vienen de ningún lado ni van a ninguna parte, el niño y los demás suspendidos de un hilo invisible en el abismo de la nada que es el todo. (Traducción de Javier Calvo. Literatura Random House)

Rosalía. pablo cuadra / getty

Rosalía, cantante

'Cantos populares españoles', de Francisco José Rodríguez Marín. Morente recurrió a este libro muchas veces para seleccionar letras y construir cantes. Él, como muchos otros, sabía que el flamenco es la música del pueblo y sus letras una obra de arte colectiva. En Cantos populares españoles yo descubrí barras que cualquier artista urbano pagaría por haber escrito. Es una joyita de libro. Coplas llenas de ingenio sobre el enamoramiento, el suburbio, la matriarca, la muerte... para mí este libro es como una biblia de letras flamencas a la que recurrir cuando quieres inspirarte en algo sencillo, directo y desde la entraña. No hacen falta más que cuatro versos para contar toda una vida. (Espuela de Plata)

Manuel Estrada. álvaro garcía

Manuel Estrada, diseñador gráfico

'España invertebrada y otros ensayos', de José Ortega y Gasset. Mi relación con buena parte de los libros que leo es capicúa. Empieza por sus portadas, sigue por su contenido y acaba de nuevo en la portada. No es un juego de palabras. Me dedico a diseñar portadas de libros y acostumbro, salvo prisa mayor, a leerlos primero. No pretendo hacer pasar por nueva esta España invertebrada de Ortega, editada por primera vez en 1922. Pero esta edición de bolsillo de Alianza y esta portada son recientes. Como mi lectura. La imagen del botijo a todas luces invertebrado es una buena puerta para entrar en el texto y es, además, muy actual. Como algunos análisis de Ortega, que leídos desde la invertebración de hoy, resultan de una lúcida actualidad. (Alianza - El Libro de Bolsillo)

Elvira Sastre. JAIME VILLANUEVA

Elvira Sastre, poeta

'Si el silencio tomara la palabra', de Andrea Valbuena. Si el silencio tomara la palabra es el segundo poemario de Andrea Valbuena. Con una portada sugerente, que con una puerta abierta de color azul invita al lector a entrar en lo que tiene que decir, Valbuena presenta unos poemas más maduros. ¿Lo que más me ha gustado? La calma, el reposo que subraya sus poemas. Se nota que es un libro hecho sin prisas, pensado y con una clara intención: revelar, sin ningún tipo de recelo, lo que la autora lleva dentro. Es una de mis lecturas predilectas de este año. Lo sé porque me habría encantado escribir a mí sus poemas, pero prefiero leerlos. (Valparaíso)

Alfonso Zapico. uly martín

Alfonso Zapico, autor de cómic

'Yogur con mermelada', de Lena Merhej. En Líbano el yogur se come desde siempre con sal y pepino rallado (muy picado). Un día, Lena Merhej (Beirut, 1977) vio cómo su madre comía yogur con mermelada y se quedó de piedra. Años después dibujó esta bella historia sobre su madre, alemana de Hannover, y retrató la “cohabitación pacífica de contradicciones” que era su familia y —quizá no tanto— su país. Una aproximación al mundo árabe a través de los ojos de una mujer de la vieja Europa que prueba que Oriente no está tan lejos y también tiene memoria, nostalgia y heridas abiertas. Un Apfelstrudeldel cocinado con ingredientes exóticos. (Traducción de Mónica Carrión. Ediciones Oriente y Mediterráneo)

Nathalie Poza.

Nathalie Poza, actriz

'El crimen del conde Neville', de Amélie Nothomb. Para quien necesite lectura ágil, que no superflua, como ha sido mi caso en pleno rodaje, El crimen del conde Neville, de Amélie Nothomb, es perfecta. Ha recibido malas críticas, pero a mí me han fascinado los diálogos del conde y su hija adolescente con pulsiones suicidas. Ya imaginaba a Luis Bermejo en la adaptación teatral encarnando a este conde arruinado y perplejo ante una niña a la que han llamado Seria suplicando a su padre desde la más absoluta naturalidad que la asesine para librarle de los males de esta sociedad a la que no pertenece. Punto de partida surrealista, lleno de humor negro y punzante para retratar la decadencia de la aristocracia y la incomunicación entre un hombre y su hija. (Traducción de Sergi Beltrán. Anagrama)

Alberto Conejero. Víctor Sainz

Alberto Conejero, dramaturgo

La dama blanca, de Christian Bobin. Este es un libro sobre Emily Dickinson. Sabrás entonces que sus páginas son un poema que arde en todas direcciones, aunque al abrirlo tenga la apariencia de prosa. En puridad tampoco es una biografía, aunque no pueda dejar de serlo. Es Bobin que se reconoce y conoce en Dickinson. Más allá del género, de la lengua, del tiempo. Porque son innumerables los solitarios y no hay mayor dicha que encontrarse con alguien, encontrarse de verdad. Quizás, como yo, tengas que detenerte una y otra vez a la vuelta de un párrafo, volver a él, habitarlo, subrayarlo, aprehenderlo para seguir el camino de las páginas. Hay calambre y sortilegio en muchas de sus líneas. Otras se despliegan como pájaros secretos. “La muerte es una alfarera que hace su trabajo al revés”. En esta línea pasé largas horas. Encontrarás, seguro, las tuyas. Este libro señala lo invisible, y lo invisible es aquello que nos permite ver. (Traducción de Teresa Campoamor. Árdora)

Carme Pinós. javier cebollada efe

Carme Pinós, arquitecta

'La cultura del nuevo capitalismo', de Richard Sennett. No son las ansias de conocimiento lo que últimamente me ha llevado a leer libros que tratan de economía, sino las ganas de entender qué está pasando en este mundo convulso lleno de ansiedad. En este sentido, La cultura del nuevo capitalismo expone de manera muy clara cómo las reglas del mercado se han transformado, contaminadas por la inmediatez, y como éstas, a la vez, son las causantes de este mundo de cambios veloces y pensamientos cortoplacistas. Para entender el recorrido del capitalismo desde sus orígenes, Mr. Smith y el paraíso, de Georg von Wallwitz, es una muy buena explicación de su historia a través del pensamiento de los economistas. (Traducción de Marco Aurelio Galmarini. Anagrama)

Carles Francino. quique curbelo

Carles Francino, periodista

'El orden del día', de Éric Vuillard. Nunca he conocido una opinión más contundente que la acumulación de datos. En plena dictadura del yocreísmo y la tertulia universal, Éric Vuillard perfila en El orden del día una crónica rotunda sobre cómo los grandes empresarios alemanes (Siemens, Opel, Krupp…) financiaron la locura de Hitler… y después salieron de rositas. La descripción de los 24 personajes que asistieron a una reunión en el Reichstag en 1933, y del propio Hitler, nos regala un retrato impagable del poder. La escritura minuciosa y el valor que otorga a detalles que no suelen aparecer en los libros de historia lo convierten en un trabajo imprescindible por su vigencia. Y así lo escribe el propio autor: “Nunca se cae dos veces en el mismo abismo. Pero siempre se cae de la misma manera; con una mezcla de ridículo y pavor”. (Traducción de Javier Albiñana. Tusquets)

Clara Obligado. JESÚS URIARTE

Clara Obligado, escritora

'La vaga ambición', de Antonio Ortuño. Entre los libros de cuentos, que van ganando lectores año a año, me gustaría recomendar La vaga ambición, del mexicano Antonio Ortuño, último premio Ribera del Duero y que es una buena muestra de la versatilidad y potencia que el género va adquiriendo en nuestro idioma. Se trata de una serie de relatos encadenados que hablan del proceso de convertirse en escritor, una sátira y a la vez una reflexión sobre el mundillo literario, la industria de la ficción, un libro sobre el duelo y, también, sobre la energía que mana de una pérdida. Relatos delicadamente escritos, sutiles, dolorosos, llenos de humor, un canto de amor a la literatura. (Páginas de Espuma)

Gustavo Dudamel. ALBERT GARCÍA

Gustavo Dudamel, director de orquesta

'El libro de los abrazos', de Eduardo Galeano. Esta es una obra impactante, basada en historias personales, en parte autobiográfico, en parte histórico y con elementos de collage. Al adentrarme en él he aprendido mucho sobre la vida, el amor y la condición humana. La escritura lleva inmerso un punto de vista político, pero Galeano jamás permite que ensombrezca momentos de una intimidad y una sabiduría intensas, amasados por su estilo. He disfrutado mucho esos aguafuertes que ayudan a enlazar cada historia y dejan un poso acogedor y cierta calidad gráfica que le obliga a uno a parar y valorarse en una especie de autoexamen. Pero, sobre todo, su escritura atrapa por la poética que contiene y, en mi caso, se me ha colado profundamente en el alma. (Siglo XXI)

Ouka Lele. EDUARDO RUIZ

Ouka Lele, fotógrafa

'El cuerpo nunca miente', de Alice Miller. Quiero recomendar este libro aunque recomendaría leer todos los libros de esta autora, La madurez de Eva, El saber proscrito, Por tu propio bien... He escogido este entre sus demás títulos porque dedica capítulos a escritores como Virginia Woolf, James Joyce, Marcel Proust, Yukio Mishima, Friedrich von Schiller, Kafka, Chejov, Rimbaud... y es interesante recorrer el análisis que hace de cada uno de ellos. Me gusta hablaros de un libro que habla de otros escritores para contarnos cómo sus cuerpos hablaban, gritaban con esa voz interior que todo lo sabe, que todo lo ha vivido y que quiere decir la verdad. (Traducción de Marta Torent López de Lamadrid. Tusquets)

Elena del Rivero. carlos rosillo

Elena del Rivero, artista

'War and the Iliad', de Simone Weil. El ensayo analiza cómo la guerra reduce al ser humano a un ser desalmado. Este análisis del poema épico de Homero da una visión dantesca del combate, la fuerza que nos aniquila. Al final no nos da escapatoria alguna a no ser que aprendamos a no amar la fuerza y no odiar al enemigo. Termina el ensayo preguntándose cuándo llegará ese momento. El texto emana un pacifismo que me ha conmovido. Y ver que cuando no hay guerra, florece la poesía mientras no la matemos con más violencia. Podría parecer que estoy exagerando, pero he sentido estar leyendo algo de un orden superior. Los textos intercalados de la Iliada se leen cómodamente y ella te va guiando con notas, iluminando el camino. (New York Review of Books)

Ana Martínez Rus

Ana Martínez Rus, historiadora

'Anatomía de una crisis'. Eduardo González Calleja (coordinador). Este libro colectivo es un repaso a la “crisis española de 1917” atendiendo a la situación internacional, la actividad de los intelectuales, las estrategias de imposición militar sobre el poder civil y los avatares de la vida política y de la agitación popular. Aspira a ofrecer una versión caleidoscópica y muy actualizada de esta crisis, propiciada por las circunstancias que se vivieron durante la Primera Guerra Mundial. Y supera el ya clásico análisis de las “tres revoluciones” para explicarlo. Entre las consecuencias del fracaso destaca la desarticulación del impulso unitario en favor del cambio político y la incapacidad del Estado para solucionar los retos que se le planteaban. (Alianza Editorial)

Isabel Coixet. Luis Sevillano

Isabel Coixet, cineasta

'El arte de la ficción', de James Salter. Es de esos libros que de puro corto te da mucha pena que se acabe. Es una defensa de la ficción y de cómo contamos la vida maravillosa. Además, la manera de hablar de Flaubert y de Faulkner como si estuvieras viéndolos sentados en una brasserie de la esquina es subyugante. Hacía mucho tiempo que no subrayaba cosas en un libro, y con El arte de la ficción me he sorprendido a mí misma haciéndolo sin descanso. Al final lo dejé porque todo el libro es subrayable, nada sobra en él. (Salamandra)

Rita Maestre. kike para

Rita Maestre

'Los aéreos', de Luis Magrinyà. Los aéreos, de Luis Magrinyà, es un libro de cuentos ambicioso y preciso. Requiere lectura atenta, pero como todo lo difícil y bueno, tiene premio doble: el placer y el entusiasmo se prolongan más allá de la lectura. En mi caso, lo terminé, dejé pasar dos semanas y lo empecé de nuevo. (Debolsillo)