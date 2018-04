El festival de series de Cannes cierra con el triunfo de la israelí ‘When Heroes Fly’

“Esta es una oportunidad para descubrir historias de otros lugares, de ver cómo se cuentan las historias en otros países”, decía la actriz alemana Paula Beer, miembro del jurado de la recién clausurada primera edición de Canneseries. Y a su lado, el presidente de este jurado, Harlan Coben, y el actor Michael Kenneth Williams asentían.

Una de las ideas detrás un festival de series como este Canneseries es, precisamente, la de intentar descubrir shows que se están haciendo por el mundo más allá de los países que más producen y exportan, como EE UU o Reino Unido. Los programadores de Canneseries recibieron más de 130 candidaturas y seleccionaron para la competición oficial 10 series de nueve nacionalidades distintas, solo se repetía Israel y EE UU tenía una, Killing Eve, de espíritu muy británico. El jurado también se caracterizada por una amplia diversidad de nacionalidades y eso jugaba a favor de un palmarés interesante y tan dispar como esperaban.

Aunque entre la prensa internacional cubriendo el festival, la serie surcoreana, Mother, ganó ruido en las últimas horas del certamen, fue la israelí When Heroes Fly la que acabó llevándose la primera Palmera de Canneseries (en otro guiño a su homólogo en cine, en vez de Palma de Cannes, el trofeo tiene forma de palmera) a la mejor serie. Con un primer capítulo de casi dos horas, se podría decir que esta serie que sigue a cuatro veteranos de guerra en su reencuentro para buscar a la que fuera amante de uno y hermana de otro, jugaba con ventaja para presentar a sus personajes o para lanzar los hilos principales de la trama, frente a los 40 minutos de Killing Eve o los 50 de la española Félix.

El director y los protaognistas de 'When Heroes Fly', recogiendo el premio a la mejor serie en Canneseries. VALERY HACHE AFP

Y así volvía a resonar la gran pregunta que sobrevolado y dominado Canneseries, ¿se puede juzgar una serie por su primer capítulo? Al final, la labor del jurado era juzgar primeros capítulos y no series. Juzgarlos entre sí para sacar de ellos cinco ganadores. Además de When Heroes Fly, la otra israelí, Miguel, sobre un niño guatemalteco adoptado que vuelve a buscar sus raíces, se llevó el Premio especial de interpretación pensado para condecorar al elenco actoral completo. Francesco Montanari de la italiana Il Cacciatore, sobre la lucha antimafia de los años noventa en Sicilia, se llevó el premio individual de interpretación, un galardón que no diferenciaba género. Y la noruega State of Happiness, una historia que gira alrededor de un pequeño pueblo petrolero en el país escandinavo, ganó los de mejor guion y mejor música.

El palmarés dejó, así, fuera a las dos series de habla hispana: Félix, de Cesc Gay; y Aquí en la tierra, de Gael García Bernal. Y a la americana Killing Eve, de Phoebe Waller-Bridge. Curiosamente, las tres series de las 10 de la competición oficial no solo ya estrenadas o a punto de estrenarse en sus países originales, sino también las únicas con distribución cerrada (o casi) más allá de sus fronteras nacionales.

Tampoco consiguieron premio la surcoreana Mother ni las otras dos producciones europeas: la alemana, The Typist; y la belga, Undercover.

En la sección Digital Competition con series de formato corto, la candidata española, Si fueras tú, también se fue sin premio. El jurado presidido por el productor indio Adi Shankar, con la actriz Jessica Barden (The End of the F**cking World) y el director Ed Solomon se lo entregó a la canadiense Dominos.

“La gran semana de la televisión”, así se presentaba Canneseries al inicio de su primera edición el pasado miércoles. Ocho días después cierra con buen sabor de boca habiendo captado suficiente atención mediática y con la vista puesta en repetir corrigiendo errores. ¿Quizá haya que enseñar más de un capítulo? Y, con la esperanza, probablemente, de abrir la visión a la producción mundial y de que las series que han salido del festival sean algunos de los grandes títulos del año.