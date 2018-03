El creador de ‘Gran Hermano’ compra la agencia holandesa de noticias ANP

John de Mol, el empresario holandés que ideó programas como Gran Hermano y La Voz, vendidos con gran éxito a otros países, entre ellos España, ha comprado la agencia nacional de noticias ANP. Su compañía, Talpa, ha anunciado este miércoles la adquisición citando al propio De Mol: “Ahora que las fake news están a la orden del día, hay que cuidar la información independiente y no hay marca más fuerte que esta”, ha dicho. Marcel van Lingen, director de ANP, ha asegurado a continuación que “el estatuto de la redacción permanecerá intacto y sin interferencias”.

John de Mol fundó en 1994 Endemol junto con su compatriota y empresario teatral, Joop van den Ende, y se hizo famoso. En el año 2000, la compañía fue vendida a Telefónica por 5.500 millones de euros. En 2007, el ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, compró el 75% por 2.629 millones de euros. Esta vez, el holandés no ha desvelado la suma abonada por la agencia, pero sí apunta que espera crear la mayor empresa mediática holandesa. De momento, la añadirá a las estaciones de radio y televisión ya incluidas en Talpa.

Fundada en 1934, ANP (Algemeen Nederlands Persbureau, en neerlandés) ofrece fotos, vídeos y boletines de radio a diversos medios nacionales, así como servicios y análisis de prensa a las empresas. Hasta ahora, formaba parte de la Asociación Veronica, un grupo separado de la televisión comercial del mismo nombre, propiedad a su vez del empresario.

El año pasado, De Mol intentó adquirir Telegraaf Media Group por unos 300 millones de euros. El grupo holandés incluye De Telegraaf, el periódico de mayor tirada del país, Metro, un diario gratuito, y Geen Stijl, un portal digital, satírico y euroescéptico. Al final, acabó en manos de la belga Mediahuis. El holandés probó después con nu.nl, un diario digital local. El grupo escandinavo Sanoma, su dueño, lo impidió. ANP es la mayor agencia del país, un tamaño que no ha evitado los recortes, porque la agencia ha visto reducida su cartera de clientes y buscaba nuevo capital. En 2016, fecha de las últimas cifras publicadas, perdió cerca de 400.000 euros.

El pasado noviembre, De Mol criticó el poder de firmas como Google y Facebook y anunció “el impulso dado a Talpa”, que pasó a llamarse Talpa Network. Se hizo asimismo con Emesa, una firma de comercio digital que opera a escala internacional. Dispone de los datos de 5 millones de abonados, que él desea aprovechar con fines publicitarios.