Ocho series para ver en maratón esta Semana Santa

La Semana Santa es sinónimo de procesiones y torrijas. Pero también de vacaciones. Para estos días en los que hay más tiempo libre del habitual, en los que parece que el tiempo no acompañará del todo, proponemos un plan de sofá, manta y series que es complicado rechazar. Aquí recomendamos ocho títulos que puedes encontrar en diferentes plataformas online y que es fácil que quieras ver del tirón. Eso sí, quien busque historias bíblicas, Espartaco o Ben-Hur, este no es su sitio.

Día a día

Empezamos con una sitcom con un corte muy clásico, grabada con público en directo y que es un remake de otra serie más clásica todavía creada por Norman Lear en 1975. Pero esta nueva versión está totalmente adaptada a los tiempos que corren: protagonizada por una familia de inmigrantes cubanos, la serie se atreve a tratar temas sociales y a adentrarse en territorios oscuros como el síndrome postraumático, la identidad sexual, la religión o el racismo. Con un buen grupo de actores liderado por Justina Machado y la gran Rita Moreno, la serie lleva a los espectadores a una montaña rusa de emociones entre la carcajada y la lágrima. De nuevo, que no os eche para atrás su aspecto antiguo, es mucho más de lo que parece.

¿Cuántos capítulos son? Hay dos temporadas de 13 capítulos cada una de 30 minutos.

¿Dónde puedo verla? Netflix.

La casa de las miniaturas

Nella ha dejado la casa de su madre para mudarse al hogar de su nuevo marido, con el que se ha casado para tratar de solventar los problemas económicos de su familia. En su nueva situación, la joven irá descubriendo lo que es vivir en una sociedad opresiva, la del Ámsterdam del XVII, en la que las minorías tienen más problemas de lo que parece a simple vista, y tendrá que adaptarse a su nuevo hogar, donde tampoco lo tendrá fácil. Esta cuidada producción de la BBC traslada a la pequeña pantalla el universo creado por la escritora Jessie Burton en la novela de mismo título que se mueve entre el drama de época y un toque de misterio servido por los secretos que ocultan los habitantes de esta casa y la casa de muñecas de la protagonista.

¿Cuántos capítulos son? Una sola temporada de tres episodios de una hora.

¿Dónde puedo verla? Filmin.

Tabula Rasa

Thriller psicológico de origen belga que acaba de aterrizar en Netflix. La protagonista de esta historia es una mujer que, desde que sufrió un accidente, sufre de amnesia, de forma que solo recuerda lo anterior al accidente y cada día su mente empieza de cero. Sus problemas mentales la han llevado a estar encerrada en un psiquiátrico, donde la visita un detective que asegura que ella fue la última persona en ver a un hombre que ha desaparecido. Para ayudar a la investigación deberá tratar de poner su mente en orden y recuperar los recuerdos perdidos. Un absorbente thriller que engancha con toques sobrenaturales y de terror.

¿Cuántos capítulos son? Nueve episodios de unos 50 minutos.

¿Dónde puedo verla? Netflix.

Mira lo que has hecho

Ser padre pone tu vida patas arriba. Eso lo sufren (o disfrutan, según se mire) Berto y Sandra, la pareja de esta comedia española, padres primerizos que se enfrentan a las mismas dudas que cualquier otra pareja en sus circunstancias y también tienen que lidiar con sus respectivas familias mientras que tratan de mantener su relación de pareja en pie. Berto Romero es el creador de esta serie que, con situaciones de la vida cotidiana —algunas de ellas llevadas al extremo—, hace un retrato unas veces amable y simpático y otras más bestia de lo que es ser padre y, de paso, ser hijo.

¿Cuántos capítulos son? Seis de unos 30 minutos cada uno.

¿Dónde puedo verla? Movistar +.

Rick y Morty

Una serie de animación en la que un científico alcohólico (Rick) y su nieto (Morty) viajan por el cosmos y por universos paralelos en busca de aventuras. Ahora que la tercera temporada acaba de llegar a Netflix (en España, antes la estrenó TNT), aprovechamos para recomendar esta alocada historia creada por Dan Harmon y Justin Rolland que no solo es divertidísima —eso sí, con un humor muy particular, un tanto friki y no apto para todos los públicos—, también maneja los conceptos de la ciencia ficción mucho mejor que la mayoría de las series de ciencia ficción.

¿Cuántos capítulos son? Tres temporadas de 10 episodios (salvo la primera temporada que tiene 11) de solo 22 minutos.

¿Dónde puedo verla? Netflix.

Westworld

¿Por qué recomendamos esta serie cuya primera temporada es de 2016? Porque está a punto de regresar con su segunda entrega. Y si no la has visto, quizá deberías. Sobre todo para poder participar en las teorías que se generan en torno a la serie y con las pistas que va dejando. Esta historia, con un reparto de altura (Ed Harris, Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Jeffrey Wright, Anthony Hopkins...) está ambientada en un parque temático centrado en el Lejano Oeste habitado por robots y al que los humanos acuden para dar rienda suelta a sus instintos más primarios. Pero las cosas se vuelven complicadas cuando los robots empiezan a ser conscientes de su naturaleza. A la base de ciencia ficción se le suma reflexiones filosóficas sobre lo que nos hace humanos acompañadas por una banda sonora a base de música de pianola.

¿Cuántos capítulos son? 10 episodios de unos 55 minutos.

¿Dónde puedo verla? HBO España.

Una serie de catastróficas desdichas

Los huérfanos Baudelaire no tienen suficiente con tratar de salir adelante en la vida tras la muerte de sus padres. Encima tienen que tirar de ingenio para lograr escapar de su persistente tutor, el Conde Olaf, que quiere hacerse con la herencia de los niños. Las historias de los libros juveniles escritos por Daniel Handler bajo el pseudónimo de Lemony Snicket tienen ahora versión televisiva con esta serie cuya segunda temporada se estrena el Viernes Santo (día 30). Neil Patrick Harris es el maquiavélico y mutable Olaf en esta serie apta para ver en familia. Cada dos capítulos cubren un libro, lo que hace que su visionado sea bastante cómodo.

¿Cuántos capítulos son? La primera temporada tiene ocho episodios de una duración que oscila entre los 42 y los 64 minutos. La segunda entrega tendrá diez capítulos.

¿Dónde puedo verla? Netflix.

Sneaky Pete

Marius es un estafador que acaba de salir de prisión. Para tratar de huir del gánster al que una vez robó, suplanta la identidad de su compañero de celda, Pete. Marius se valdrá de toda la información que le ha ido contando Pete a lo largo de su tiempo compartido en prisión para hacerse pasar por él viviendo en casa de los abuelos de Pete, que no ven a su nieto desde hace 20 años. Su nueva familia (que tiene más secretos de lo que parece a simple vista) confía en él hasta el punto de darle trabajo en su compañía de fianzas y avales, donde podrá usar sus habilidades como timador. A la vez, tendrá que tratar de liberar a su hermano pequeño de las garras del mafioso del que huye. Además de una historia que engancha, Sneaky Pete tiene un gran reparto, con Giovanni Ribisi al frente y Margo Martindale y Bryan Cranston como secundarios de lujo.

¿Cuántos capítulos son? Tiene dos temporadas de 10 capítulos cada uno de una hora de duración.

¿Dónde puedo verla? Amazon Prime Video.