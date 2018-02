La desigualdad holandesa del XVII en una casa de muñecas

La joven Nella llega a la casa de su marido, el comerciante Johannes Brandt. Todo es nuevo para ella en su enorme hogar en la Ámsterdam de finales del siglo XVII. Ni su cuñada ni el servicio la reciben con los brazos abiertos. La adaptación no será fácil, sobre todo cuando su marido no muestra demasiado interés por ayudarla. Brandt trata de compensar esa falta de afecto regalándole una casa de muñecas para cuya equipación Nella recibe misteriosos envíos de una miniaturista que parece conocer muchos detalles de la vida de los habitantes de la casa, algunos incluso antes de que ocurran.

La BBC ha adaptado en la serie de tres capítulos La casa de las miniaturas la novela homónima que Jessie Burton publicó en 2014. Guillem Morales ha dirigido los tres episodios. “Cuando leí el primer capítulo flipé; fue una especie de enamoramiento. Me intrigó muchísimo. Una serie que sucede en Ámsterdam en el siglo XVII es una cosa tan especial de entrada... Me leí la novela esa misma noche, porque quería saber cómo terminaba”, cuenta el director barcelonés a EL PAÍS. La serie se estrena hoy martes en exclusiva en la plataforma online Filmin (doblada y en versión original subtitulada).

El director Guillem Morales, durante el rodaje de 'La casa de las miniaturas'.

El realizador de Los ojos de Julia, afincado en Londres, se enfrenta en La casa de las miniaturas, que la cadena pública británica emitió las pasadas navidades, a un drama de época en el que ha intentado mostrar un reflejo del mundo actual. “La sociedad que Nella se encuentra en Ámsterdam es muy vibrante, una ciudad de negocios superpoderosa. Son los mercaderes haciendo negocios internacionales, pero también una sociedad muy puritana, con una religión y una moral muy represiva”, resalta el director. “Si en una sociedad así eras homosexual, negro o madre soltera, huérfano o mujer, lo tenías muy mal. Lo que me interesaba era que no va solo de miniaturas; también va de minorías, que en vez de vivir en una sociedad que las proteja, viven en una sociedad que las ataca por ser diferentes”, añade.

Encabezan el reparto Anya Taylor-Joy, como Nella; Alex Hassell en el papel de su esposo, y Romola Garai, como su cuñada, Marin Brandt. “Soy un director de actores y me gusta estar cerca de ellos. Pedí una cosa muy rara aquí, que es una semana de ensayos y estuvieron encantados. Fue fantástico reunir a ese grupo de actores y estoy muy orgulloso del trabajo que han hecho”, destaca Morales, quien elogia la disciplina teatral de los intérpretes británicos. “Aquí es muy raro que un actor haga solo cine o televisión; vuelven al teatro de vez en cuando”.

Para recrear aquella Ámsterdam, el realizador no tenía más referencia que los cuadros de los maestros holandeses. “Esa época ya no existe, ni aquí ni en Ámsterdam. La ciudad ha cambiado tanto, se ha modernizado tanto, que ya no hay nada de esa época”. Por ello, los exteriores se rodaron fuera de Ámsterdam. Y para los interiores tuvieron que recurrir al único edificio en Reino Unido que corresponde con la arquitectura de aquella época, situado en el sur de Londres y que cuenta con protección, por lo que la mayor parte se rodó en plató. “Tienes que recrear un mundo casi desde cero”.

Morales reconoce por ello la evidente influencia pictórica en la factura visual de la serie. De hecho, la preproducción arrancó con una visita del equipo a la National Gallery de Londres, que alberga una colección de pinturas holandesas, incluyendo una veintena de obras de Rembrandt. En Ámsterdam visitaron el Rijksmuseum, donde se encuentra la casa de muñecas original en la que se inspiró la autora de la novela.