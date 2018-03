Fred Savage, protagonista de ‘Aquellos maravillosos años’, demandado por acoso

Fred Savage, actor conocido por ser uno de los protagonistas de la serie Aquellos maravillosos años, ha sido denunciado por acoso sexual y laboral. Según YoungJoo Hwang, diseñadora de vestuario de The Grinder, serie que protagonizaba Savage junto a Rob Lowe y que duró una temporada en antena entre 2015 y 2016, el actor asegura que el actor creó un ambiente hostil de trabajo y mantuvo un comportamiento intimidante y agresivo en el plató, especialmente hacia las mujeres. También le acusa de actitudes violentas, llegando a pegarle en un brazo. Según la mujer, la cadena era conocedora de las conductas pero se negó a investigar sus quejas.

Savage, por su parte, ha asegurado en un comunicado que estas alegaciones son "absolutamente falsas". "He trabajado en la industria del entretenimiento toda mi vida y siempre me he esforzado por tratar a todo el mundo en el plató con respeto y profesionalidad". Según 20th Century Fox Television, productora de la serie, se toman "todas las quejas de conductas inapropiadas muy seriamente" y aseguran que sí que llevaron a cabo una investigación tras las quejas de Hwang pero no encontraron pruebas de ninguna mala conducta por parte de Savage.

No es la primera acusación presentada contra Savage a este respecto. La actriz Alley Mills, que interpretó a Norma Arnold en Aquellos maravillosos años, reveló en enero que una denuncia de acoso sexual contra Savage aceleró el final de la serie. En 1993, Monique Long, una diseñadora de vestuario de aquella ficción, acusó a Jason Harvey, entonces de 20 años, y Fred Savage, que contaba con 16 años, de acosarla durante su trabajo en el programa.

Ahora, Savage es parte del elenco de la serie Amigos de la universidad, que prepara su segunda temporada para Netflix. También es presentador de un concurso del canal ABC, Child Support, renovado para una segunda temporada. Además de como actor, Savage también ha desarrollado una extensa carrera como director de series. Ha estado detrás de las cámaras de títulos como Dos chicas sin blanca, Modern Family o Colgados en Filadelfia.