Debussy, la música sin etiquetas

Este domingo se cumplen 100 años de la muerte de Claude Debussy, uno de los padres de la música moderna. Babelia conmemora esta fecha señalada con varios artículos de especialistas que analizan, con la perspectiva que da el tiempo, la obra y el legado del gran compositor francés.

El artículo principal, firmado por el crítico musical Luis Gago, repasa sus hallazgos más destacados: “Con Debussy la música se liberó de muchas de sus antiguas cadenas (rítmicas, armónicas, formales, tímbricas) y se inauguró una nueva época: menos de 10 minutos de música y tan solo 110 compases para cambiar el curso de la historia. Otro tanto podría decirse de lo que, a poco de iniciado el nuevo siglo, sucedió en la Opéra-Comique de París con el estreno, el 30 de abril de 1902, de Pelléas et Mélisande, la única ópera completada de Debussy, que dinamitó por completo buena parte de las convenciones del género".

Un segundo artículo, que firma el catedrático Yvan Nommick, explora la influencia del compositor en la música española. "España fue uno de los temas de inspiración favoritos de los compositores franceses, influjo que se tradujo en obras maestras como la Symphonie espagnole (1873), de Édouard Lalo; Carmen (1875), de Georges Bizet, o Ibéria (1905-1908), del propio Debussy", escribe Nommick.

Por último, el barítono francés François Le Roux, intérprete del papel de Pelléas en la grabación de Pelléas et Mélisande dirigida por Claudio Abbado, relata en otro artículo su relación con esta obra. "Yna vez que te has “apropiado” de la obra, ya no es posible dar marcha atrás. Es una adicción, e incluso hoy día no puedo ir a ver una representación de Pelléas et Mélisande en un estado de total relajación: tanto es lo que me ha impregnado", relata en su texto.

El lector de Babelia encontrará después las habituales reseñas de libros, entre las que destaca la de la obra ganadora del último premio Alfaguara, 'Una novela criminal', de Jorge Volpi. En páginas siguientes, Mercedes Cebrián recoge en un artículo, a propósito del cambio de hora del próximo libro, una relación de libros que indagan en la relación de la humanidad con el tiempo. Seguidamente, la periodista Maribel Marín firma una entrevista con el escritor ecuatoriano Mauro Javier Cárdenas, que publica en España Los revolucionarios lo intentan de nuevo, su celebrada novela en inglés sobre el idealismo y la pérdida de fe en las personas.

La sección de arte se abre con un artículo de Iván de la Nuez sobre las paradojas del arte contemporáneo. El crítico teatral Marcos Ordóñez escribe sobre la obra Mammón, de Nao Albet y Marcel Borràs. Y en las páginas de opinón firma la tribuna libre Javier Rioyo, junto con las firmas habituales de Antonio Muñoz Molina y Manuel Rodríguez Rivero.