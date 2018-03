Ya se ha dicho en alguna ocasión que la cadena Fox cubre casi todo el espectro ideológico. Sus informativos son profundamente reaccionarios (son los favoritos de Trump y el Tea Party) mientras que sus productoras de ficción son capaces de patrocinar, por ejemplo, la excelente Seven Seconds, un duro alegato en el que el racismo se retroalimenta con una policía corrupta y que acaba de estrenar Netflix.

Jersey City: un joven policía blanco atropella accidentalmente a un adolescente afroamericano en un parque de la ciudad. Llama a sus compañeros de la división de narcóticos. Su líder comprueba que el malherido es negro. Sin asegurarse si vive o no decide encubrir el accidente para evitar lo inevitable: el incremento de la tensión racial. Ferguson y Michael Brown en la memoria. Tras doce horas abandonado en una cuneta, el joven fallece en el hospital. Comienza el calvario de la familia Butler. Un dato: en 2015 el total de muertos afroamericanos e hispanos por la policía fue de 1.146, según el proyecto estadístico The Counted realizado por el diario británico The Guardian.

La fiscal adjunta K. J. Harper, ayudada por el detective Joe Fish Rinaldi, serán los encargados de desmentir la versión oficial -ajuste de cuentas entre pandilleros- y descubrir a los culpables de una muerte por inacción policial. En el largo camino de la verdad los incidentes raciales irán en aumento y los policías corruptos alcanzarán la condición de asesinos. Todo desembocará en un juicio en el que, una vez más, el orden establecido impondrá su realidad.

La guionista y productora de la serie, la canadiense Veena Sud, fue premiada con un Emmy por el guion de The Killing por más que fuera un remake de la danesa Forbrydelsen. En esta ocasión, Seven Seconds está basada en el filme ruso The Major, escrito y dirigido por Yuri Bykova en 2013. Hay profesionales que cimentan su prestigio en las nuevas versiones de lo ya creado por otros.