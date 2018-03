Así es ‘Nightflyers’, la nueva serie de George R. R. Martin, creador de ‘Juego de tronos’

George R. R. Martin publicó en una revista en 1980 Nómadas nocturnos (Nightflyers), antes de meterse de lleno en la saga de Canción de Hielo y Fuego que derivó en la serie de Juego de tronos. Un año después, el autor pudo ampliar aquella historia espacial con una versión extendida en libro. En 1987 se convirtió en una película de serie Z que pasó con más pena que gloria. Y ahora, tras el éxito de Juego de tronos, llega una nueva adaptación en forma de serie y cuyo primer avance ha salido este miércoles. La producción original es de Syfy y la distribución internacional será en Netflix en una fecha por determinar.

Según la nota de la plataforma digital, Nightflyers está ambientada en un futuro justo antes de la destrucción de la Tierra. Una tripulación de exploradores viaja en el vehículo espacial más moderno de la galaxia, The Nightflyer, para interceptar una misteriosa nave alienígena que podría ser la clave de su supervivencia. A medida que la tripulación se acerca a su destino, descubren que la inteligencia artificial de la nave y su capitán nunca visto pueden llevarlos a horrores terribles e indescriptibles en los oscuros confines del espacio.

Gretchen Mol (Boardwalk Empire) interpreta a la Dra. Agatha Matheson junto a Eoin Macken (Turno de noche ) como Karl D'Branin, David Ajala (Fast & Furious 6) como Roy Eris, Sam Strike (Gente de barrio) como Thale, Maya Eshet (Teen Wolf) como Lommie, Angus Sampson (Fargo) como Rowan, Jodie Turner-Smith (The Last Ship) como Melantha Jhirl y Brían F. O'Byrne (Million Dollar Baby) como Auggie.

La historia de Nightflyers está situada en el universo creado por Martin para muchas de sus historias, como Los viajes de Tuf, Muerte de la luz, Sandkings o The Way of Cross and Dragon.