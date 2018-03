Jon Favreau producirá y escribirá una serie de ‘Star Wars’

Lucasfilm ha anunciado que el productor, guionista y actor Jon Favreau se encargará de sacar adelante una serie de acción real de Star Wars para estrenar en exclusiva en la futura plataforma digital de Disney en Estados Unidos. La emisión a nivel internacional dependerá de la venta del producto. De momento el proyecto está en sus inicios y se desconoce sobre qué versará.

El director de Iron Man es fijo en Disney en los últimos años donde ha dirigido la adaptación de El libro de la selva y rueda en la actualidad El rey león (se estrenará en 2019). Y donde ha participado en la producción de todas las películas de Los Vengadores. Tampoco es la primera vez que Favreau trabaja en la saga de Star Wars. Puso su voz en la serie animada The Clone Wars (2010-2013) al personaje Pre Vizsla y en Han Solo: Una historia de Star Wars, que se estrena el próximo 25 de mayo, pone voz a un alienígena.

"Si me dicen a los 11 años que llegaría a contar historias del universo de Star Wars no me lo habría creído. No puedo esperar a embarcarme en esta aventura tan excitante", ha dicho el director en un comunicado. Para la gran jefa de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, Favreau aportará "la mezcla perfecta de su talento como productor y como escritor". "Esta serie permitirá a Jon la oportunidad de trabajar con un grupo diverso de escritores y directores y le da a Lucasfilm la oportunidad de construir una base robusta de talento", ha dicho Kennedy.

A principios de febrero, Lucasfilm también anunció que los creadores de Juego de tronos, David Benioff y D.B.Weiss, habían sido contratados para crear nuevas películas de Star Wars.