Al servicio del humor (y de Anabel Alonso)

Anabel Alonso y José Corbacho lograron el pasado otoño gran complicidad humorística a su paso por MasterChef Celebrity. TVE quiere aprovechar ahora esa química televisiva en su apuesta por el entretenimiento para la noche de los viernes. La 1 estrena Dicho y hecho, un programa presentado por ambos en el que otros seis cómicos y famosos competirán entre ellos para resolver diferentes desafíos que pondrán a prueba su ingenio y creatividad.

Alonso asumirá el papel de jefa y Corbacho, el de ayudante en un formato que es una adaptación del programa británico Taskmaster, creado por el humorista Alex Horne, que lleva ya cinco ediciones. El grupo de famosos concursantes será siempre el mismo y está compuesto por Pablo Carbonell, Elena Furiase, David Fernández, Leonor Lavado, Secun de la Rosa y Goizalde Núñez. Cada semana pasarán de forma individual siete pruebas, cuatro en exteriores (grabadas) y tres en directo en un teatro con público. Y cada uno mostrará una manera diferente de resolverlas. Alonso se encargará de valorar a cada uno, de forma totalmente subjetiva, y Corbacho será el encargado de ayudar a los participantes en las pruebas y de transmitir las órdenes de la presentadora.

"Por fin hay una mujer al frente de un programa de ingenio y humor en la televisión. Me he encontrado más de una vez que han propuesto mi nombre desde una productora para algún concurso y [la cadena] ha dicho 'no, queremos un hombre'. Eso ha pasado. No te sé decir cuál es el argumento", comenta la actriz. Corbacho, que llegó primero al proyecto, fue uno de los valedores de que al frente del formato se pusiera a una mujer. "He estado muy empeñado en que la jefa fuera una mujer desde que me enseñaron el formato en [la productora] Secuoya. El creador del mismo, Alex, es el que hace mi papel en Inglaterra, y el que hace de jefe es un comicazo, un tío enorme. Dije, por qué no ponemos a una mujer, que me parece muy maravilloso. Con Anabel es magnífico, podemos jugar a esa historia [de jefa y ayudante servil], y la verdad es que me encuentro muy cómodo", comenta el actor.

Ese papel de jefa le viene muy bien a la actriz, bromea Corbacho. "Ella ya era mandona antes de este programa. Lo era en MasterChef, y de hecho creo que uno de los grandes momentos entonces fue cuando nació esa pareja cómica entre Anabel y Bibiana Fernández, las famosas 'retales'. Pero porque era una mandona que no podía mandar y la otra igual. Y tuvo un gran profesor, que fue Jordi Cruz. A veces le sale el gen de Jordi como jefa", comenta el copresentador. Alonso rebate a Corbacho también con humor: "No, en MasterChef me salió la vena capitana, que era una cuestión más organizativa, aquí sí que soy mandona, pero como decía mi padre, porque lo digo yo y punto".

Uno de los objetivos del programa es abarcar todo tipo de humor, siempre desde un punto de vista familiar. "Hay mucho humor físico y mucho ingenio. Yo tengo la cabeza enferma, pero la de los concursantes... me ganan. El humor es indispensable a lo largo de la historia y es lo que nos mantiene vivos. Es lo que nos hace soportar las desgracias de la vida. Yo lo llevo a rajatabla, los problemas del humor siguen existiendo, pero pesan mucho menos", termina la actriz. Corbacho defiende la misma idea. "La falta de sentido del humor siempre ha sido la peor cualidad del ser humano. La incorrección es buena que esté. El único límite del humor es el que no hace gracia, pero ahí entramos en un mundo subjetivo. Teorizamos demasiado a veces".