Whitney Rose, la última gran vaquera

Desde niña Whitney Rose estaba llamada para el country. Cuenta la biografía de esta cantante que su canción favorita cuando tan solo tenía dos años era una de Hank Williams. Se trataba de There’s a Tear in My Beer, una desconsolada balada de bluegrass que a Rose le gustaba cantar en el bar de sus abuelos ante la atención de los clientes. A partir de ahí, todo tomó su rumbo hasta nuestros días, en los que Rose es una muy interesante voz del country actual.

Apenas conocida en España, esta intérprete vaquera es una garantía de calidad. Es una voz dulce y sugerente, de una particular profundidad emocional. Su estilo es clásico, al más puro estilo de Dolly Parton, tal vez a la que más recuerda en su canto tierno. Su último disco, Rule 62, es una prueba de todo ello.

A propósito de recomendar a Jaime Wyatt, escribía el otro día sobre la formidable escena femenina que hay en la música country actual. Cantantes y compositoras capaces de llegar al hueso con sus propuestas dispares y llenas de brío. Incuestionablemente Rose forma parte de esta escena, donde solo en el último año hay discos más que notables de Nikki Lane, Margo Price, Tift Merrit o la propia Jaime Wyatt.

La trayectoria de Rose no hace más que ir para arriba desde que debutó en 2015 con Heartbreaker of the Year, un trabajo que cerraba con su versión de su canción favorita de Hank Williams. Ya vino bien apadrinada cuando a la producción de su primer disco se puso el gran Raul Malo, líder de The Mavericks. Rose es canadiense, pero parece nacida en el centro de Nashville. Guarda todas las formas y códigos del mejor country, sin perderse en recreos superfluos. Lo demostró ya en sus inicios y ahora en Rule 62, su tercera obra en estudio tras un Ep, vuelve hacerlo.

En la portada aparece sentada mirando de frente, casi con un tono desafiante. Hay algo de reivindicativo en esa imagen potente. Rule 62, que vuelve a tener a Raul Malo en los mandos de la producción, es la representación sonora de una mujer que reivindica su espacio en el country. Lo hace con composiciones elegantes y certeras, capaces de cautivar en su aparente sencillez, como esos paisajes que pasan por la ventana en mitad de un viaje.

Rose estará de gira por España en abril. Valencia (18 de abril), Zaragoza (19), Vitoria (20) y Madrid (21) serán las paradas para esta última vaquera del country. Una oportunidad idónea para dejarse vencer por su voz delicada.