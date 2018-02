Josep Maria Flotats: “Me gustaría hacer de Chateaubriand”

El actor y director teatral Josep Maria Flotats (Barcelona, 1939) tiene querencia por la filosofía. En el pasado interpretó a ­Descartes y ahora encarna a Voltaire en La disputa, obra que también dirige en el Centro Dramático Nacional.

¿Qué le llevó a dedicarse al teatro? Ver al Teatro Nacional Popular (TNP) en el Festival de Aviñón.

¿Qué libro tiene en su mesilla de noche? Historia del imperio ruso bajo Pedro el Grande, El siglo de Luis XIV y El siglo de Luis XV, todos de Voltaire.

¿Cuál es la última obra teatral que le ha gustado? Casa de muñecas , en el Teatro Fernán Gómez, en versión de Pedro Víllora y dirigida por José Gómez-Friha.

¿Se ha salido alguna vez de una función a medias? No, nunca. Toco madera.

¿Qué obra ajena le habría gustado dirigir? Absolutamente todas las puestas en escena del gran maestro Giorgio Strehler.

Interpreta a Voltaire y en el pasado a Descartes. ¿Qué le atrae de la filosofía? El vano intento de comprender la fascinante y dura condición humana.

También ha interpretado a otras figuras históricas como Beaumarchais, Stalin… ¿A qué otros personajes le encantaría encarnar? A Chateaubriand.

¿Qué canción escogería como autorretrato? La folle complainte, de Charles Trenet.

¿Cuál es su película favorita? To be or not to be.

¿Qué está socialmente sobrevalorado? El poder adquisitivo.

¿Qué encargo no aceptaría jamás? Participar en una obra de ideología totalitaria.

¿A qué dramaturgo le daría un Nobel? A Jean-Claude Grumberg.