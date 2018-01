‘Gone’, cuando las víctimas ayudan a resolver crímenes

¿Qué haces si de niña fuiste víctima de un secuestro muy mediático y que te marcó de por vida y viene el policía que te rescató a pedirte ayuda para resolver el rapto de otro menor? A Kit 'Kick' Lannigan, la duda antes de aceptar asociarse con una nueva unidad del FBI especializada en resolver secuestros y desapariciones le dura solo unos instantes en el primer episodio de Gone, la nueva serie que Calle 13 estrena este jueves 1 de febrero (22.00). A partir de ese momento, Kick empieza a formar parte de una unidad muy particular —cuenta incluso con un gran y lujoso avión propio que les permite desplazarse rápidamente a cualquier punto de Estados Unidos— liderada por el veterano agente Frank Novak, el hombre que la salvó 15 años antes de las garras de una pareja que la retuvo cinco años y con el que la joven ha seguido en contacto desde entonces.

Junto con Novak, interpretado por el veterano Chris Noth (The Good Wife o el legendario Mr. Big de Sexo en Nueva York, aunque que le recuerden constantemente ese papel no le hace ninguna gracia) y el agente John Bishop (Danny Pino), Kick (Leven Rambin) acepta dejar atrás su vida como profesora de artes marciales —una forma muy particular de terapia para superar su pasado— y se vuelca en ayudar a resolver nuevos secuestros con la mirada única que proporciona haber sufrido en sus propias carnes este tipo de crimen que hasta hoy la persigue en sus sueños.

Un papel complejo que para la joven actriz de Los juegos del hambre supuso todo un reto. “Ha sido mucho trabajo emocional y ha requerido paciencia, también de mis compañeros, porque no quería atajos para adentrarme” en el personaje, explica Rambin en entrevista con EL PAÍS en París en vísperas del estreno mundial de la serie.

También fueron los personajes, esos caracteres cuya personalidad se oscurece por momentos, lo que atrajo a Chris Noth. El actor que ha triunfado en la televisión y el teatro reconoce una frustración, que es “no haber tenido la carrera en el cine que hubiera deseado”, admite a este diario. Y tampoco en el mundo de las series que lo ha catapultado a la fama acertó siempre. “Criminal Intent (spin off de Ley y orden) lo hice solo por dinero, nunca creí en ese show”, revela. Con Gone sabe que corre en cierto modo el peligro de encasillarse en ese personaje de policía —o agente del FBI, en este caso— que ha marcado gran parte de su carrera, pero asegura que el guion que le mandó su agente lo “intrigó” lo suficiente como para querer saber más de esta serie dirigida por Matt Lopez y basada en la novela One Kick de Chelsea Cain.

“No me interesan ya las series procedimentales, es el valor de las personas en la historia lo que cuenta, lo interesante”, explica Noth. Y asegura que eso es lo que descubrió en la serie que lo devuelve a la pequeña pantalla tras su participación en otra historia de la que se siente muy orgulloso, Manhunt: Unabomber. Gone tiene “una manera muy diferente de mirar al FBI, a la relación entre los personajes”, señala. “Tienes a este grupo de personas con una relación muy particular con el tema del secuestro, muchos de ellos han sido víctimas de un secuestro y eso proporciona una sensibilidad distinta”.