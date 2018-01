Los sábados, cocido

No, oler limón no cura el cáncer, el aceite de coco tampoco lo previene, la sabiduría ancestral no tiene nada que ver con los — inexistentes— superalimentos y, en definitiva, las dietas milagro no existen y quien quiera convencerle de lo contrario probablemente trate de engañarle o de hacer negocio, o, casi seguro, las dos cosas. Anthony Warner, bioquímico experto en nutrición y cocinero verdaderamente enfadado, se levanta contra tanta tontuna sobre alimentación y bienestar porque “a veces parece que quedan pocas voces moderadas en un mundo que ha enloquecido”.

Warner atiza sin piedad, pero con argumentos basados en la evidencia, a las dietas détox que “no sirven para nada. Ninguno de estos alimentos limpia el hígado o los riñones, digan lo que digan”. Igual critica sin piedad a las dietas sin gluten, las alcalinas, la dieta paleo y las sabidurías ancestrales que “no nos pueden enseñar nada de nutrición, aunque sí de relaciones públicas”. Por eso, enfadado, Warner ha escrito este libro, que no es “una lista de normas para una vida sana y feliz”. Lejos de esos libros de autoayuda disfrazados de nutrición, o viceversa, Warner propone sentido común, productos variados, cantidades moderadas, equilibrio y, desde luego, no sentirse culpable ni culpabilizar a nadie por lo que come. “Cuanto más leía, mayor era mi incredulidad ante la grosera malinterpretación de la ciencia y la estupidez absoluta de algunas tendencias”, porque la discusión sobre la alimentación y la salud se ha convertido en un “mundo de pseudociencias desconcertante, de rechazo arbitrario de la modernidad y de estupidez peligrosa. Un mundo donde cada día se miente más sobre la alimentación”. El término técnico que usa Anthony Warner, en la rigurosa traducción de Cristina Macía, es nutripolleces.

Tras el preciso repaso a todas las dietas caras pero inútiles, Warner, siempre con humor y sin pelos en la lengua, propone desconfiar de cualquier cosa que recomiende un famoso, más evidencia científica y menos mística de la col rizada para evitar que “las ratas de las pseudociencias campen por sus respetos y, en un mundo de información fragmentada, puedan causar daños graves”. Verdaderamente, es un chef muy muy cabreado.

El chef cabreado. Anthony Warner Traducción de Cristina Macía Ariel, 2018. 356 páginas. 18,90 euros.