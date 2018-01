Los mejores libros de fotografía de 2017

Babelia ha pedido a algunos de los fotógrafos, críticos, comisarios, historiadores, diseñadores y gestores más relevantes del escenario del medio fotográfico actual que recomienden tres libros de fotografía publicados el pasado año. Estos son los elegidos:

Claude Bussac- Directora de PHotoEspaña y directora general de La Fábrica

-Al borde de todo mapa, de Juanan Requena. Editado por Ediciones Anómalas.

“Es el primer libro de Juanan Requena, quien hasta el momento solo había realizado libros de artista, siempre ejemplares únicos. El libro tiene una parte fija y otra personalizada por él, es decir que no hay dos libros iguales, pues cuando el libro salió de imprenta pasó por su taller donde el los manipuló uno a uno. Con esta parte manual se muestra también el proceso de edición, la toma de decisiones y las múltiples lecturas de un libro abierto”.

-Rimas de reojo, de Alex Webb y Rebecca Norris. Editado por La Fábrica

“Es el fruto de más de 30 años de trabajo, amistad y posterior matrimonio entre Alex Web, fotógrafo internacionalmente conocido y su mujer la poeta y fotógrafa, Rebecca Norris. Un proyecto que recoge imágenes tomadas en los últimos treinta años en quince países distintos que cobran significado pleno gracias al dialogo fotográfico que establecen entre sí”.

-The perfect man, de Cristina de Middel. Editado por La Fábrica

“Con la película de Chaplin Tiempos Modernos como punto de partida para la estructura narrativa, De Middel reflexiona sobre la peculiar idea de masculinidad en la India, a través de las relaciones entre hombre, máquina y trabajo”.

David Campany- Escritor, comisario y artista

- Metropolight, de David Gaberle. Editado por Kant Publishers

Gaberle viajó durante ocho meses por las mayores metrópolis intrigado por la forma en la que estas estructuran la vida y la experiencia de sus habitantes. “Un libro de escenas urbanas exquisitamente observadas y bellamente diseñado“.

-Blind Spot, de Teju Cole. Editado por Ramdom House

El libro recoge 150 imágenes que resumen una vuelta al mundo acompañado de su pluma y su cámara. “Cole se une a la corta pero distinguida lista de los grandes escritores- fotógrafos”.

-Deep Springs, de Sam Contis. Editado por MACK

“En un año en que la reputación de la masculinidad, en general, tocaba fondo, Sam Cortis ha realizado un inteligente y afectuoso estudio de los hombres jóvenes en un remoto colegio americano. Las imágenes me recuerdan a aquellas canciones de Joni Mitchell o Kate Bush sobre la compleja fascinación que ejercen los hombres”.

Horacio Fernández. Historiador

-Santa Barbara Shame on us, de Alejandro Cartagena. Editado por Skinnerbooxs

“Mi fotolibro favorito de 2017 es el segundo volumen de una obra de Alejandro Cartagena dedicada a una ciudad playera californiana. Santa Barbara Shame On Us es un fotolibro collage, compuesto por imágenes encontradas con y sin la cámara que forman un rompecabezas cargado de sentidos, una lectura de la base de la América trumpiana, mucho más cercana de lo que puede parecer”.

-Nemini Parco, de Jesús Monterde. Editado por RM

“En España la cosecha ha sido una vez más excelente, con grandes trabajos de Rubén H. Bermúdez, Julián Barón, Eduardo Nave, Cristina de Middel, Paco Gómez o Ricardo Cases. Entre ellos, destaco Nemini Parco de Jesús Monterde, un fotolibro expresionista, lleno de ruido y furia en la forma y el contenido: un mundo rural que sigue estando ahí, poblado de animales casi siempre muertos y personas inmortales, una obra maestra repleta de imágenes eternas, fruto de la observación lenta, de muchos años de trabajo de Jesús Monterde”.

-Cabestro, de Carol Caicedo. Editado por La Kursala

“El lugar de Cabestro de Carol Caicedo es una plaza dura, un espacio de castigo en el que no hay nada que hacer. La acción es la soledad y espera interminable de gente sin más sitio que la frialdad de esa plaza. El tiempo es ahora. Cabestro es un fotolibro neoclásico, tan rotundo como la vieja piedra tallada de su cubierta. Muestra un modelo urbano donde nadie es bienvenido, digan lo que digan los nombres de las calles y las pancartas de los demagogos”.

Miren Pastor, Olmo Gónzalez y Bonifacio Barrio- Organizadores del Fiebre Photobook Festival

-B to B, de Brenda Moreno. Editado por Witty Kiwi / Cuadernos de la Kursala.

“Un viaje interno a través de las experiencias que construyen la identidad de la autora, combinado las fotografías con fragmentos y recortes en modo de collage documentados en cuadernos de trabajo”.

-Y tú ¿por qué eres negro?, de Rubén H. Bermúdez. Autoeditado.

“Un trabajo necesario y potente, que ya es un referente de la comunidad afrodescendiente, y que habla del racismo en España a todos los niveles, desde una perspectiva muy personal y emocionante”.

-A Google Wife, de Olga Bushkova. Editado por Dalpine / Fiebre Photobook

“Un libro aparentemente anodino pero lleno de vida en multitud de capas que se van descubriendo en sucesivas lecturas. Es el primer libro de Olga Bushkova y fue la ganadora de la segunda edición del Fiebre Dummy Award”.

Alberto Martín. Crítico y comisario

-Memorial, de Julián Barón. Editado por KWY Ediciones.

“Destaca esta publicación por contener de manera implícita una reflexión sobre el fotolibro. Es una obra cuyas páginas se imprimen desde un archivo descargable, esto es, el comprador solo compra las tapas y una goma que sirve, una vez impreso el libro, para sujetarlo. La descarga del libro es gratuita. El contenido, es decir las imágenes contenidas en sus páginas son fotocopias manipuladas. Me parece una propuesta interesante y desafiante en la medida en nos remite a una cierta arqueología tecnológica (la fotocopiadora), replantea el mercado y la comercialización, así como el fetichismo y la especulación que también tiende a merodear en torno al fenómeno del fotolibro. Un elemento de interés es la reflexión esencial que contiene sobre el archivo, la memoria y la escritura de la historia”.

-Conceptual Andalusia, de Juan del Junco.

“Se trata de una propuesta atípica, pues es una exposición, que sin embargo contiene una lúcida reflexión crítica, no exenta de ironía, sobre el fotolibro. Conceptual Andalusia se ha ido desarrollando desde hace tiempo en diferentes bloques temáticos, y su quinto capítulo denominado Invierno, mar y fango se expuso este año en Madrid en la galería F2. Las impresiones fotográficas que constituyen el trabajo están concebidas siguiendo los parámetros de la maquetación de un libro fotográfico, y su disposición en el espacio adopta la forma de un libro desplegado en el espacio. Si el propio contenido de la propuesta ya plantea una referencia directa a uno de los autores claves en la historia del fotolibro, Ed Ruscha, su trabajo ahonda en ello al llevar su reflexión hacia la materialidad del fotolibro y sobre todo a lo que sería su esencia conceptual.

-Y tú ¿por qué eres negro?, de Rubén H. Bermúdez. Autoeditado

“Un buen trabajo que contiene algunas de las mejores cualidades que los fotolibros han aportado al panorama fotográfico. La autoedición, con la libertad (no sin problemas algunas veces) que aporta al proceso creativo, así como la posibilidad de crear narrativas complejas. El libro supone una muy buena aportación con relación a aspectos muy presentes en la actual creación fotográfica: lo autobiográfico, que yo denominaría la autonarración, el recurso al procedimiento de archivo, y la reunión de imágenes de diversa naturaleza y procedencia, relegando o relativizando la producción e inclusión de imágenes propias”.

Jesús Micó. Comisario y responsable artístico de La Kursala (UCA)

-Fin del mundo, de Nicolás Janowski. Editado por Chaco/ Cuadernos de la Kursala

“Este libro aborda el imaginario actual sobre Tierra del Fuego, un lugar remoto, abrupto, límite, casi imposible, áspero, salvaje, primitivo, con condiciones climáticas extremas. En su búsqueda del misterio narrativo las imágenes son en su mayoría de apariencia nocturna o crepuscular, en un azul celeste oscuro con brillos plateados (¿puede ser oscuro el celeste?: Janowski lo consigue), cargadas de códigos visuales muy metafóricos, en muchos casos ficcionadas, montadas, escenificadas, oníricas, surreales, delirantes, místicas, míticas. Imágenes claramente simbólicas van mezcladas con otras (más testimoniales) de paisajes y rostros agrestes. Todas ellas tan duras como líricas. Y casi siempre frías, gélidas, espirituales, con referencias directas al fuego, al agua y a la tierra.

-Nemini Parco, de Jesús Monterde. Editado por RM

“Es un vómito. Un vómito moral (aunque también espectacularmente visual) que apela a la nobleza de una forma de vida –la rural- cuya inmanencia es un signo de su eficacia (Monterde lo demuestra fotografiando su entorno vital real en su pueblo del Alto Maestrazgo castellonense). Una forma de vida ligada a ciertos ritos, usos y costumbres cotidianas casi ancestrales. Es, pues, un vómito que salpicará las conciencias de toda audiencia o público que, desde su cómoda área de confort contemporánea, vea y le moleste esta cruda pero honrosa realidad (una realidad que no parece haber evolucionado mucho más que la de Las Hurdes, de Buñuel). Nemini Parco es un trabajo profunda y brillantemente visceral, descarnado, primario, bruto, realista, violento, primitivo, atávico, rudo, tosco y animal, austero, seco, áspero y doloroso. Un proyecto nada amable. Pero, no nos confundamos, todos estos calificativos, lejos de devaluarlo, lo hacen inmensamente hermoso. Su belleza, excelencia y grandeza no sólo son de un orden visual –es verdadera poesía de lo bestia-, sino que son, fundamentalmente, de un orden moral (la dignidad de lo rural).

-Wannabe, de Elisa González Miralles. Editado por La Fábrica

“Wannabe es un trabajo de denuncia de la cosificación sexual de la imagen de la mujer en el mundo occidental contemporáneo utilizando como recurso narrativo y formal el fenómeno de las muñecas sexuales hiperrealistas japonesas (las Babydolls, que se encargan y realizan a la carta) y su imitación por parte de muchas jóvenes niponas que no dudan en transformar su aspecto (incluso por métodos quirúrgicos) para parecerse a ellas. Muñecas que imitan la realidad, jóvenes de carne y hueso que se mimetizan con las muñecas. Lo interesante del planteamiento de Wannabe es que usa la fotografía de denuncia sin el recurso habitual de la fotografía de reportaje documental sino con un planteamiento formal/conceptual que queda perfectamente respetado en el libro. Un acierto su acabado final como claustrofóbico, con predominio de negros y rojos, dramático, angustioso, pero siempre -a la vez- muy silencioso, muy oriental (casi zen: de nuevo ¿puede haber dramatismo contenido y sereno? Naveguen por los rostros callados de estas jóvenes y lo comprobarán). Y, cómo no, esa funda exterior de un muy colorido plástico flexible que nos rememora (incluso en el olor) al látex, al cuerpo, al sexo”.

Martin Parr- Fotógrafo

- White Night, de Feng Li. Editado por Jiaazhi Press

“Durante muchos años he sido fan de este fotógrafo chino verdaderamente original, pero solo ahora ha logrado exponer su obra en forma de libro. Encontrando los momentos más surrealistas de la vida diario, consigue que el mundo aparezca como un lugar muy siniestro y oscuro, al abrazo de su gran astucia e ingenio visual”.

- The Last Testament, de Jonas Bendiksen. Editado por Aperture/ Gost

“Bendiksen recorrió el mundo y localizó a siete hombres que se consideran los próximos Jesucristos. Esta producción bíblica documenta la vida de los seguidores y sus líderes de forma rigurosa y despegada”.

-Night Procession, de Stephen Gill. Editado por Nobody Books.

“Gill se trasladó a la Suecia rural en 2014 y comenzó a captar imágenes de distintos animales y pájaros que deambulan por los bosques locales con un sistema arcáico de imágenes desencadenadas cuando las criaturas caminaban, o ciertamente volaban cerca. Las imágenes resultantes muestran al Gill más auténtico. Un libro delicioso”.

Ramón Pez- Diseñador

On Abortion, de Laia Abril. Editado por Dewi Lewis Publishing

“Se trata del quinto libro de la autora - el primero en el que además es la directora creativa. On Abortion es el primer capítulo de A History of Misogyny. Fruto de una exhaustiva investigación - aspecto común en su metodología-, este libro es, de toda su obra, aquel en el que la voz de la artista resuena más. Un delicado balance entre hechos e interpretación, sobriedad y crudeza, elegancia y estética que, nos presenta una mirada comparativa histórica de uno de los aspectos más relevantes de la política actual en el mundo”.

The first march of gentlemen, de Rafal Milach. Editado por Muzeum Dzieci Wrzesińskich

“Rafal Milach combina dos eventos aparentemente desconectados, que ocurrieron al principio y a mediados del siglo XX, para construir una historia poderosa y simbólica, contada a través de la creación, con elementos simples, de una serie de espléndidos collages. Las bellas imágenes crean una narrativa tanto lúdica como profunda e inteligente, que invita al lector a usar su inteligencia cognitiva y emocional, como debería hacer todo gran libro de arte. Maravillosamente diseñado”.

The last the Lucky /You can´s always get what you want ,de Klara Källström y Thobias Fáldt, Editado por B-B-B- Books

“The Last of the Lucky es un libro extremadamente elegante y sin lujos, el cual a través del uso magistral de diferentes materiales narrativos, como fotografías, tweets o portadas de periódicos, ofrece al lector una narración altamente evocadora, llena de lecturas y reflexiones múltiples. A partir de una anécdota personal, los autores llevan el conflicto político entre la isla cubana y el gigante estadounidense a una dimensión tanto poética como política. Uno de los libros más potentes del 2017”.

Juanan Requena- Fotógrafo. Premio PHotoEspaña al mejor libro del 2017.

La pesanteur de lieu / La gravetat del lloc, de Israel Ariño. Editado por Ediciones Anómalas

“Un libro que acoge, que revuelve y que precisa de un lector en silencio, pues cada página parece mostrarse a golpe de latido y estar tejida de jirones de la propia piel del autor. Su narración suena como ese viento que renueva, que nos mece hasta sacarnos las dudas de lugar. Es uno de esos libros que necesitas volver a recorrer una y otra vez, que te conquista lentamente por lo que cada fotografía te interroga. Uno de esos libros de vestido sencillo y frágil apariencia, que no se esconde y cumple lo que promete”.

-The restoration Will, de Mayumi Suzuki

“Más que un libro parece, cuando penetras en su narración, una herida abierta y expuesta con una dosis de delicadeza bellísima, como si fuera un baile lento y seguro sobre un océano pleno de tormenta. Sus fotografías se mecen dentro de él con esa cadencia íntima de quien se atreve a compartir por entero su revelación y sus fracturas. Un libro que se pliega y despliega ante nuestros ojos sin desvelarnos, que llama con sigilo a nuestra comprensión como la única llave que tenemos para tantas cerraduras pendientes”.

-And where did the peacocks go?, de Miho Kajioka

“Una íntima partitura de las cosas pequeñas, de esos instantes de calma tan escasos siempre, de la luz que se desprende de la mirada cuando miramos con paciencia el mundo. Un libro exquisito, que nos habla de cómo hacer más sencillas las decisiones, de cómo tomarnos los giros de la vida de una manera más leve, sin esconder nuestros dolores bajo pesados caparazones. Un libro que se atreve a compartir los suyos y lo hace a través de una narración cercana, bella y noble”.

Carlos Spottorno. Fotógrafo. Recibió la mención especial del jurado en los premios Aperture de ParisPhoto 2017.

- Ville de Calais, de Henk Wildschut. Autoeditado

“Saunas, panaderías, ultramarinos... usted puede encontrar lo que quiera en esta villa de chabolas. Ville de Calais muestra la vida dentro del campo de refugiados de Calais sin tropezar en un solo lugar común. Las fotos son muy buenas, pero es el texto el que te atrapa definitivamente”.

- The last testament, de Jonas Bendiksen. Editado por Aperture/ Gost

“Jonas Bendiksen se ha sumergido en la vida y actividades de estas personas, sin caer en el juicio fácil. Un libro con fotos únicas y un diseño extraordinario”.

-Monsanto: A photographic investigation, de Mathieu Asselin. Autoeditado

“Un estudio extenso y riguroso de la actividad de la empresa Monsanto, responsable de intoxicaciones a gran escala, del mercado de semillas estériles y del famoso "agente naranja" de la guerra de Vietnam. Un libro de gran profundidad que muestra de lo que es capaz un fotógrafo cuando trasciende a su propia fotografía”.