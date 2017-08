‘Juego de tronos’ 7x07: ‘El dragón y el lobo’

Y así, amigos de aventuras, de sufrimientos y de alegrías, sin darnos cuenta hemos llegado al final de la séptima temporada de Juego de tronos. Ha durado un suspiro. Y ahora la espera para los nuevos capítulos se nos va a hacer más larga que el recorrido de los caminantes blancos. El final de temporada ha llegado con un capítulo que ha tenido de todo, aquellos diálogos que a veces se echaban de menos en esta entrega y los momentazos, revelaciones y tensión que debe tener una despedida. Sin olvidarnos de alguna muerte memorable también. Casi 80 minutos para estar pegado al asiento. Vamos con nuestro último resumen. Como siempre decimos, repasamos los acontecimientos principales, frases y momentos señalados, y de paso, abrimos el debate para que los fans puedan comentar lo ocurrido. Y como siempre, una última advertencia obvia: esta entrada contiene spoilers.

- La reunión definitiva

Ha costado, pero siete temporadas después, los personajes en este capítulo han estado más juntos (al menos físicamente) unos de otros que nunca. El encuentro es en Pozo Dragón, a donde llegan en barco Tyrion, Jon, Theon, Jorah, El Perro y compañía (incluido el zombi que apresaron Más allá del Muro). Al recinto llegan guiados por Bronn y Brienne (que fue a Desembarco en sustitución de Sansa, recordemos). Poco después, hacen acto de presencia Cersei, Jaime, la Montaña, Euros y compañía. Antes, Cersei había dejado claro a la Montaña cómo debía actuar en caso de que se complicaran las cosas: primero, muerte a "la ramera del pelo dorado", luego a Tyrion y después, Jon; el resto, como guste. En el encuentro la tensión se puede cortar con un cuchillo de acero valyrio: cruces de miradas entre Brienne y Jaime, Cersei y Tyrion, Euron y Theon, El Perro y la Montaña.

Pero falta ella, la khaleesi, la madre de dragones. Que llega a lomos de Drogon haciendo alarde de su poderío dragonil. Eso es una entrada y lo demás son tonterías. "Llevamos un rato esperando". A Cersei no la impresionas tan fácilmente. Tras lograr callar a Euron, Tyrion toma la palabra para, junto a Jon, explicar qué pintan ahí: quieren una tregua para luchar juntos contra el enemigo común: los muertos. Es el turno de mostrar a Cersei la prueba de que esos seres existen. Lógicamente, flipa. Después de que el Perro lo corte en tres partes, Jon demuestra que se les puede matar con fuego o vidriagón. "Solo hay una guerra que importa: la Gran Guerra. Y ya está aquí", dice el bastardo (dejadnos que le llamemos así por última vez) de los Stark.

Euron dice que ya tiene bastante con esto y que se retira a su isla a vivir tranquilo. Y Cersei acepta la tregua siempre que el Rey en el Norte se quede en el norte. Pero Jon no quiere faltar a su palabra a Daenerys, y dice públicamente que no puede servir a dos reinas, "y he prometido servir a la reina Daenerys, de la casa Targaryen". Así que no hay trato.

Tyrion se ofrece a ir a hablar con su hermana para intentar arreglar las cosas. "Estoy a punto de entrar en una sala con la mayor asesina del mundo", dice el enano a su hermano Jaime mientras se despiden, por lo que pueda pasar. Dentro, Cersei reprocha a Tyrion la muerte de su padre y de sus hijos, y que lleve a Daenerys ante ella y que, encima, venga como aliada de su otro enemigo, cosa que Tyrion (ni nadie allí) sabía. Mientras, en Pozo Dragón Jon y Dany tienen otra charla de esas suyas de ir acercando posturas (hasta que las acerquen del todo más adelante, como veremos). Y Jon pone en duda la supuesta infertilidad de Daenerys. Ojo que igual puede haber heredero para el Trono de Hierro por aquí, que están insistiendo demasiado en este asunto. ¿A ver si aquella bruja no tenía razón...?

Tyrion y Cersei vuelven al ruedo. Y sí, parece que ha surtido efecto la charla y la reina accede a ofrecer su ejército para la Gran Guerra. Qué felices todos... Pero esto no ha terminado. Antes, vayamos a Invernalia, que allí también hay tela que cortar.

- Traiciones y hermanos

En Invernalia tenemos a las hermanas Stark enfrentadas por culpa de Meñique. Sansa comenta con él la alianza de Jon con Daenerys y, también, cuáles pueden ser las verdaderas intenciones de Arya. El consejo de Meñique es que se ponga en lo peor, porque seguramente sea cierto. Por lo que Sansa dice que Arya seguramente quiera matarla por traicionar a su familia. Más adelante, Sansa convoca a su hermana ante su presencia y la de Bran, Meñique y miembros de su consejo. La joven Stark parece acudir con el afán de saldar por fin sus diferencias. Empieza Sansa: "se os acusa de asesinato y se os acusa de traición. ¿Cómo os declaráis, lord Baelish?"

Porque en realidad, quien iba a ser sometido a juicio no es Arya, sino Meñique. Los tres hermanos Stark dejan claras todas las veces en las que ha traicionado a alguien de su familia, empezando por el enfrentamiento que llevó a los Stark a la situación en la que están y enfrentando a su madre con su hermana. Meñique intenta defenderse, incluso pide piedad de rodillas, pero no sirve de nada. Sansa está firme en su decisión y Arya es la ejecutora: Meñique muere degollado. Aplausos al otro lado de la pantalla.

- Planes (y no planes) de defensa

De vuelta a Rocadragón, Jon, Daenerys y demás empiezan a planear cómo acometer la guerra contra los caminantes blancos. La idea es que Jon y Daenerys lleguen al norte juntos para que los señores del Norte no la vean como una amenaza.

Theon mientras por fin da un paso adelante para tratar de rescatar a su hermana. Tras una charla con Jon, decide ir al rescate de Yara. Pero sus hombres no están por la labor. El cabecilla del grupo da una paliza a Theon, que resiste a duras penas, pero cuando trata de golpearle en donde más duele a los hombres, la ausencia de dolor de Theon y el desconcierto de su agresor hace que cobre una ventaja que Theon aprovecha hasta matar a su oponente a golpes. Para que luego digan que no tiene ventajas haber sido castrado...

Mientras, en Desembarco del Rey, Jaime también está planeando cómo marchar hacia el norte para ayudar en la guerra. Pero Cersei llega para quitarle esas ideas locas de la cabeza. "Que los monstruos se maten entre ellos". Su hermano, que parece mentira que no la conozca, alucina. Ella también le dice que en realidad Euron no ha huido a las Islas del Hierro sino que se dirige a Essos para pedir la ayuda de la Compañía Dorada. Lógicamente, Jaime se siente traicionado, pero ella dice que el que le traicionó es él al reunirse con Tyrion para conspirar. Por un momento, con la Montaña al lado y Cersei enfurecida, llegamos a temer por la vida de Jaime, pero algo de corazón tiene la mujer y deja que su hermano y padre de sus hijos se vaya.

- Toda la verdad sobre Jon

Llegamos a otro de los grandes momentos del capítulo. Sam llega a Invernalia y se encuentra con Bran. "No sabía si me recordarías". "Lo recuerdo todo". Sam viene decidido a ayudar a Jon en su lucha contra los Caminantes. Pero Bran antes le suelta todo lo que sabe sobre Jon: que en realidad es hijo de Rhaegar Targaryen (hermano de Daenerys) y Lyanna Stark (hermana de Ned), por lo que sería un bastardo de apellido Arena al haber nacido en Dorne. Pero Sam añade un dato fundamental a esto: no es bastardo. Como leyó en voz alta Gilly en la Ciudadela, Rhaegar y Lyanna se habían casado en secreto. Antes de morir, Lyanna dio su hijo a su hermano pidiéndole que le cuidara y diciéndole su nombre: Aegon Targaryen. "Es el legítimo heredero del Trono de Hierro", sentencia Bran. "Debe saberlo. Debemos decírselo".

Para hacer más inquietante la revelación, mientras lo estamos conociendo todo a través de algún flashback y de la conversación entre Bran y Sam, Jon va a la habitación de Daenerys y las posturas que antes habían ido acercando, ahora ya terminan pegadas del todo. Y mientras conocemos que son tía y sobrino, ellos consuman su relación en la cama. Obviamente, ellos no tienen ni idea, y cuando lo sepan (si es que llegan a saberlo) posiblemente ya no les importe. Los Targaryen son así.

- Ya están aquí...

Pero si la revelación del verdadero nombre de Jon y su condición de heredero del Trono de Hierro es impactante, más todavía es lo que queda de capítulo. Vamos al Muro gracias a los cuervos de Bran, que lo ve y lo sabe todo y no cuenta (casi) nada. El invierno es más duro que nunca. Tormund y Beric se asoman a la torre y ven llegar el ejército de zombis de los Caminantes Blancos. Se ponen alerta. Pero de poco sirve que se preparen. Porque el Rey de la Noche aparece montado a lomos de Viserion, que con su fuego azul logra derribar el Muro. Ya no hay nada que frene a los muertos. El fin está a la vuelta de la esquina.

Recuento de muertes en el 7x07:

Lord Baelish, Meñique. Asesino: Arya. Forma de morir: degollado.

Soldado de los Greyjoy. Asesino: Theon. Forma de morir: a golpes.

Guardianes del Muro (¿Tormund y Beric entre ellos?). Asesino: Viserion con el Rey de la Noche. Forma de morir: quemados o aplastados por el Muro.

Recuento de resurrecciones:

No ha habido resurrecciones nuevas. Ha sido una temporada floja en resurrecciones. Esperaremos a la próxima entrega.

En los anteriores capítulos...

Juego de tronos 7x01: Rocadragón

Juego de tronos 7x02: Bajo la tormenta

Juego de tronos 7x03: La justicia de la reina

Juego de tronos 7x04: Botín de guerra

Juego de tronos 7x05: Guardaoriente

Juego de tronos 7x06: Más allá del Muro

COMPRA ONLINE 'JUEGO DE TRONOS (TEMPORADAS 1 A 6)'