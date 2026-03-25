Felicita a EL PAÍS en su 50º aniversario con un vídeo

El diario habilita una línea de WhatsApp para que los lectores puedan compartir sus mensajes en vídeo y verlos publicados en elpais.com

EL PAÍS cumplirá el 4 de mayo 50 años de vida, 50 años con los lectores. Para celebrar el aniversario, el diario está invitando a participar a los periodistas que retratan la realidad, a los personajes que protagonizan las noticias y, por supuesto, a los lectores que sostienen y dan sentido a estas cinco décadas de periodismo.

Por eso, el diario quiere invitar a los lectores a que envíen un mensaje en vídeo con una felicitación y/o contestando a tres preguntas:

¿Cuál es tu primer recuerdo de EL PAÍS?

¿Qué valoras de EL PAÍS?

¿Qué deseo tienes para el futuro del periódico?

El vídeo debe ser en formato vertical, en un plano medio y cuidando lo máximo posible el sonido.

Para facilitar el envío de las grabaciones, se ha habilitado un número de WhatsApp: +34 686 760 775. Cada testimonio es una pieza única de la historia que EL PAÍS y los lectores comparten y se publicará en elpais.com y en las redes sociales del diario.

Más información Un aniversario para celebrar el periodismo

La celebración comenzó a principios de año con actividades en Madrid, Cartagena de Indias y Bogotá. Hace unas semanas se anunció también el lanzamiento de El periódico de la democracia, un libro escrito por Javier Cercas que recorre la historia del periódico desde una mirada íntima, la de su autor que también es lector. El libro llegará a los quioscos de España el 3 de mayo, y, a partir del 7 de mayo, estará disponible en librerías de España y América.

Del 1 al 3 de mayo, Matadero Madrid acogerá un festival abierto a los ciudadanos en el que participarán firmas del diario y protagonistas de la cultura que son habituales de sus páginas. Además, Barcelona acogerá una entrega especial de los Premios Ortega y Gasset de Periodismo, que este año han reconocido las trayectorias de tres grandes periodistas internacionales: Svetlana Alexiévich, Sergio Ramírez y Martin Baron. EL PAÍS también celebrará con los lectores de México su cumpleaños con propuestas que llegarán después del verano.